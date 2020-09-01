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На трассе М1 два человека погибли в лобовом столкновении

01.09.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП случилось сегодня около полудня в Оршанском районе. «На 563-м км трассы М1 БрестМинск — граница РФ вблизи деревни Корово водитель Honda Civic не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, — сообщили в МВД. — Произошло столкновение с Ford Transit под управлением водителя 1971 года рождения».

На трассе М1 два человека погибли в лобовом столкновении

По данным милиции, в результате аварии 28-летний водитель и 20-летний пассажир Honda погибли. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, МЧС. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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ДТП случилось сегодня около полудня в Оршанском районе. «На 563-м км трассы М1 Брест — Минск — граница РФ вблизи деревни Корово водитель Honda Civic не справился с...
 
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