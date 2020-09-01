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Умер известный чешский хоккейный тренер Милош Ржига

01.09.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Чехии, тренировавший ранее московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА чех Милош Ржига скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает чешский портал Isport с ссылкой на его сына.


«Последний месяц был большой битвой, я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он всегда делал для других», — сказал Милош Ржига-младший.

Милош в прошлом сезоне стал тренером национальной сборной. По контракту он должен был тренировать команду на чемпионате мира, который не состоялся из-за пандемии.

Летом у него начались проблемы со здоровьем, последнее время он провел в больнице. «Я хочу попросить все хоккейное движение, болельщиков и друзей почтить память моего отца и помнить его только наилучшим образом», — добавил его сын Милош.

 
 
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Специалист скончался на 62-м году жизни.
 
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