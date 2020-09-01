Нельзя молится за царя Ирода. Как власть за несколько часов превратила католиков в протестантов

Белорусские власти в очередной раз наступили на грабли. На родину не допустили главу второй по численности христианской конфессии Беларуси – митрополита римско-католической церкви Тадеуша Кондрусевича.





О том, что Кондрусевич является гражданином Республики Беларусь, написали уже практически все медиа. Это действительно беспрецедентный случай, не предусмотренный ни одной нормой белорусского законодательства: не пускать гражданина страны, возвращающегося в страну.





До сих пор пограничные войска никак не были задействованы в текущем внутриполитическом конфликте. Сейчас их задействовали, причем самым идиотским способом.





Католической церкви не привыкать. Со времен восстания 1863 года ее активно обвиняли в нелояльности к властям Российской империи. Муравьев (тот самый, Виленский) просто конфирмовал смертный приговор целой группы ксендзов (сначала двоих, потом еще нескольких, зачитывавших по костелам манифест революционного правительства).





Варшавского же митрополита Зыгмунта Щенсного Фелинского выслали в Ярославль, где он находился до конца царствования Александра II. И лишь новый император, когда ему понадобилось восстановить отношения с Ватиканом, позволил ему уехать.





Еще один пример. Папа Римский Франциск возглавляет церковь, которая знала гонения и в ХХ веке.





Сам кардинал Хорхе Мария Бергольо, возглавлявший кафедру в Аргентине, вероятно, должен был чувствовать моральную ответственность за похищение хунтой в 1976 году двух нелояльных священников. Это не означает, что он был виноват, но он не смог предотвратить это преступление. С тех пор его святейшество точно знает, что светская власть может быть преступной. И что молчаливое бездействие во время таких преступлений сродни соучастию.





За что фактически изгоняется со своей родины гражданин Кондрусевич? За исполнение пастырского долга.





Священник, а тем более – церковный иерарх, не может быть безучастным ко лжи и насилию. В ситуации, сложившейся после 9 августа, белорусская хунта реально продемонстрировала, что ложь и насилие являются ее главными инструментами.





И в минуты жесткого противостояния католические храмы дали приют тем, кого пытались избить солдаты хунты. Если бы священники, дававшие обет служения людям, поступили иначе, я бы их не понял. Не поняли бы их и их прихожане. Но главное – их не понял бы Бог.





Я уже писал об этом. Скажу лишь, что для меня было важно узнать, что глава крупнейшей религиозной конфессии страны посетил избитых и искалеченных ОМОНом в больнице, тем самым также осудив насилие и ложь. Несколько ранее Беларусь покинул митрополит Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, глава белорусских православных.Скажу лишь, что





Павла, как я могу догадываться, вынудили уехать.





Тадеуша Кондрусевича, как мы все видели, не впустили на родину.





Я мог бы сказать: люди, так поступающие со священниками, исполняющими свой долг, не верят в Бога. Но мы все и так это знаем.





Скажу лишь, что случилось очередное чудо: за сутки – да что там, за три часа! – католики Беларуси превратились в протестантов. Не в том смысле, что они ушли из лона римско-католической и греко-католической церкви.





Но просто, на мой взгляд, они окончательно убедились: нельзя молиться за царя Ирода. А поскольку молитву против него Бог не услышит, остается один выход – протест.





Мирный гражданский протест.





На Майдане 2013–2014 года священники всех конфессий заняли место между противостоящими сторонами и молились за мир и покой в Украине. Это была единственная форма протеста, которая допустима для пастыря душ наших.





Но они также давали приют раненым и избитым. В нескольких храмах были открыты госпитали. И раненые беркутовцы лежали там рядом с теми, кого они избивали и в кого они стреляли.





Молитесь за всех нас и за мир в нашей стране, наших домах, наших душах, те, кто избрал это служение смыслом своей жизни.





И да не придется вам открывать госпиталь в ваших храмах.