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Подробности сделки с "Брестским пивом": власти оставили возможность изъять акции

01.09.2020 15:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестоблимущество обнародовало условия сделки с инвестором «Брестского пива».

В частности, сообщается, что инвестору предоставлено право уплатить в областной бюджет цену продажи акций (6,6 млн рублей) в течение 10 лет с даты заключения договора купли-продажи акций без индексации платежей.

Инвестор, со своей стороны, обязуется инвестировать в «Брестское пиво» не менее 25 млн рублей в проект модернизации и пополнения оборотных средств в течение 10 лет.

Брестский облисполком потребовал в период выполнения обязательств не отчуждать без согласования 50 и более процентов общего количества акций «Брестского пива».

В договоре купли-продажи акций предусмотрена возможность отказа Брестского облисполкома от исполнения договора в одностороннем порядке (без возмещения понесенных покупателем расходов) с последующим возвратом акций в собственность Брестской области на безвозмездной основе.
 
 
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Брестоблимущество обнародовало условия сделки с инвестором «Брестского пива».
 
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