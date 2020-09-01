"Мы с вами!" Радваньска, Боруц, Малаховски и другие польские спортсмены поддержали белорусов в борьбе за свободу

В видеоролике свое отношение к происходящему в Беларуси высказали в том числе теннисистка, 22-кратная победительница турниров WTA Агнешка Радваньска, футболисты Артур Боруц, Камил Глик, Бартош Капустка, чемпион мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр по метанию дискаПиотр Малаховски, олимпийская чемпионка по плаванию Отилия Енджейчак, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Шимон Колецки.











