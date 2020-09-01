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1 сентября 2020-го вошло в историю Беларуси благодаря студентам. Вы такого еще не видели!

01.09.2020 16:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня 1 сентября – казалось бы, праздник, но когда в стране идет 24 день протестов против «власти», отмечать не очень хочется. Видимо, поэтому многие беларуские студенты решили выйти на улицу и показать, что не согласны с итогами выборов в стране. 

Как начинался студенческий протест 

Первыми решили устроить акцию солидарности студенты БНТУ. Еще до того, как молодые люди вышли из вуза, около 10:30 утра, к воротам учреждения подъехали сотрудники в штатском и начали задерживать ребят. 

Но люди в черном не особо испугали студентов, поэтому уже в 11:00 от БНТУ в сторону центра выдвинулась колонна. Буквально сразу же к движению присоеденились студенты из БГУИР.  Тут же вышли студенты МГЛУ и БГЭУ. 

Буквально через полчаса, когда студенты успели дойти только до площади Победы, к ним подъехал ОМОН и начались очень жесткие задержания. Станцию метро, естественно, закрыли. 

К 13:00 появилась информация, что силовики задержали не меньше 20 студентов. Чуть позже ректорат БНТУ признается, что силовики приехали в вуз именно по просьбе администрации. 

Как начался настоящий студенческий марш 

Но не смотря на тот ад, что начался на площади Победы, по всему Минску в колонны начали собираться студенты разных вузов – и в итоге уже около двух часов дня ребятам удалось собраться в один большой и красивый марш. 
 

Студенты шли в сцепке по проспекту Независимости и скандировали разные лозунги. Например, «Саня, выпей чаю. Путин угощает».

К ним начали подходить другие ребята с центральных улиц. У них нет четкой цели: студенты просто гуляют по Минску, периодически появляется информация, что за колонной следует синий бус, но, кажется, студентов это не особо волнует. 

Прямо сейчас марш студентов выглядит эпично: 

Марш студентов еще не закончен. К тому же, параллельно с ними, на улицы выходят и другие люди: рабочие, айтишники, тунеядцы – все. Но именно студенты сделали сегодня первый шаг к масштабной акции солидарности – и стали героями этого дня. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня 1 сентября – казалось бы, праздник, но когда в стране идет 24 день протестов против «власти», отмечать не очень хочется. Видимо, поэтому многие беларуские...
 
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