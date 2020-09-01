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Минобразования: вопрос отчисления протестующих студентов должен решить вуз

01.09.2020 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Вопрос об отчислении студентов всегда рассматривается на уровне каждого конкретного высшего учебного заведения, и случай с митингующими не исключение, об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

© Sputnik / Виктор Толочко
ГУВД прокомментировало задержание студентов в Минске

Во вторник студенты отдельных вузов Минске вышли на акции протеста. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, несколько протестующих были задержаны.

Sputnik поинтересовался у представителя пресс-секретаря Минобразования, могут ли студентов, привлеченных к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, исключить из вуза.

"Надо смотреть, что написано в уставе каждого конкретного вуза и Кодексе об образовании", – пояснила она.

При этом она отметила, что руководство учебного заведения должно само принимать такое решение в зависимости от каждого случая.

"Конечно, каждая администрация будет решать сама, исходя из того, какие студенты. Когда придет бумага из милиции, тогда и будут решать", – уточнила Высоцкая.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение об отчислении студентов обычно принимается на уровне администрации высшего учебного заведения, исходя из устава и Кодекса об образовании.
 
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