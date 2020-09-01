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Минобразования: вопрос отчисления протестующих студентов должен решить вуз
01.09.2020 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Вопрос об отчислении студентов всегда рассматривается на уровне каждого конкретного высшего учебного заведения, и случай с митингующими не исключение, об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник студенты отдельных вузов Минске вышли на акции протеста. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, несколько протестующих
Sputnik поинтересовался у представителя пресс-секретаря Минобразования, могут ли студентов, привлеченных к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, исключить из вуза.
"Надо смотреть, что написано в уставе каждого конкретного вуза и Кодексе об образовании", – пояснила она.
При этом она отметила, что руководство учебного заведения должно само принимать такое решение в зависимости от каждого случая.
"Конечно, каждая администрация будет решать сама, исходя из того, какие студенты. Когда придет бумага из милиции, тогда и будут решать", – уточнила Высоцкая.
Напомним,
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Решение об отчислении студентов обычно принимается на уровне администрации высшего учебного заведения, исходя из устава и Кодекса об образовании.
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