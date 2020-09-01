|
Неголодные игры: подростки обстреляли из пневматики автобус в Новополоцке
Источник материала: Партизан
31 августа в результате обстрела в Новополоцке было повреждено одно из стекол автобуса, принадлежащего «Витебскоблавтотранс». Водитель и пассажиры, к счастью, не пострадали
31 августа в одной из квартир собралась компания подростков, один из мальчишек принес показать друзьям купленный в начале лета в интернет-магазине пневматический пистолет.
Через какое-то время ребята решили пострелять из пневматики, и вышли на балкон квартиры, откуда открыли беспорядочную стрельбу. В результате две пули попали в проезжавший по улице автобус и повредили одно из стекол.
Водитель и пассажиры не пострадали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 августа в результате обстрела в Новополоцке было повреждено одно из стекол автобуса, принадлежащего «Витебскоблавтотранс». Водитель и пассажиры, к счастью, не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)