Белорусы «налегали» на криптовалюты в предвыборный период

Источник материала: Ежедневник

Многие криптобиржи зафиксировали резкий всплеск спроса на цифровые валюты со стороны пользователей из Беларуси

Белорусские власти уже научились блокировать интернет и даже предложили забанить децентрализованную площадку для онлайн-голосования «Голос» — следующим шагом вне закона может быть объявлена покупка криптовалют, полагает Cointelegraph: население утратило доверие к системе и национальной валюте и стало переключаться на онлайн-платформы, пишет dev.by .

Популярные Telegram-каналы на фоне слухов о блокировке депозитов в банках стали призывать белорусов срочно искать альтернативы местным банкам и переходить на наличные и криптовалюты. На этом фоне многие криптобиржи зафиксировали резкий всплеск спроса на цифровые валюты со стороны пользователей из Беларуси. По словам Сергея Жданова, СЕО криптовалютной биржи EXMO — одной из крупнейших в СНГ, — число вновь зарегистрированных пользователей продолжило увеличиваться довольно спокойными темпами, однако среднее число депозитов за период с 1 августа почти удвоилось.

«Обычно белорусские пользователи размещают средства в российских рублях или долларах. Мы провели среди них опрос о том, нужен ли им в качестве фиатных денег белорусский рубль, и положительный ответ дало лишь 3% пользователей. Они отметили, что не держат сбережения в местной валюте из-за огромной вероятности дефляции», — констатировал Жданов.

Криптобиржа AAX, также пользующаяся спросом у белорусских трейдеров, наблюдает умеренный, но стабильный спрос в течение последних месяцев. «Мы отметили примерно 300%-ный прирост новых пользователей в день, предшествовавший президентским выборам, по сравнению с показателями неделей ранее. Но непосредственно в день выборов никаких сделок не произошло — это могло быть вызвано отключением интернета в Беларуси 10 августа. К данному моменту трейдерская активность и поток пользователей восстановились», — привел цифры по стране гендиректор AAX Тор Чан.

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