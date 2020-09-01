











По словам Мезенцева, "в планах сотрудников дипмисии нет организации встреч с представителями "так называемой белорусской оппозиции".





Как сообщалось, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова ранее высказывал мнение, что президент РФ Владимир Путин своим согласием на создание силового резерва на случай обострения ситуации в Белоруссии посылает сигнал о слабости действующего президента страны Александра Лукашенко.





"Сам факт того, что Путин озвучил этот запрос (о создании силового резерва - Прим.) Лукашенко, говорит о том, что сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит. Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет Калашников, одевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует себя очень уютно", - заявила Колесникова.





Кроме того, Колесникова обратила внимание на слова Путина о важности общественного диалога и поиска мирного пути разрешения политического кризиса. "В этой цитате Путина про возможность подготовки каких-то войск, правоохранительных органов... (...) Там все заметили только одну часть, а там есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс", - отметила Колесникова.