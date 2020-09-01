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Рекеда: у Минска есть сдерживающий фактор для контрсанкций странам Балтии
01.09.2020 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минска есть сдерживающий фактор для контрсанкций странам Балтии" data-media-descr="Ответные санкционные меры ,которые Беларусь может применить по отношению к странам Балтии в ответ на введенные ими ограничения, могут серьезно ударить и по белорусскому бюджету, и по благосостоянию населения, считает политический аналитик Сергей Рекеда." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
Рекеда: у Минска есть сдерживающий фактор для контрсанкций странам Балтии
Если говорить о зеркальных санкциях, то с белорусской стороны очевидно также должен быть
Возможны также и экономические санкции со стороны Беларуси, о которых уже было объявлено белорусским лидером, но на данный момент Беларусь вряд ли пойдет на какое-то
"Несмотря на то, что президент Беларуси говорил о переориентации транзита из Клайпеды, пока, я думаю, это вопрос не решенный, потому что Беларусь всегда исходит из экономической целесообразности и понимает, что в любом случае санкционная война, затрагивающая экономические сферы, будет бить и по бюджету, и по благосостоянию населения. Это будет серьезным сдерживающим фактором для ответа со стороны Минска", ― сказал Рекеда.
В свою очередь, такие же аргументы для Прибалтики не будут сдерживающим фактором для введение санкций, потому что "экономика для прибалтов всегда на десятом месте, для них приоритетна геополитическая функция", резюмирует эксперт.
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Ответные санкционные меры, которые Беларусь может применить по отношению к странам Балтии в ответ на введенные ими ограничения, могут серьезно ударить и по...
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