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"Мы супраць гвалту". "Крумкачы" вышли на разминку перед матчем с минским "Динамо" в майках с надписью в поддержку Козеки и Рассолько

01.09.2020 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Крумкачы" поддержали футболистов Сергея Козеку и Павла Рассолько, которые были задержаны и избиты силовиками 30 августа.





 Столичный клуб вышел на разминку перед кубковым матчем с минским "Динамо" в майках с надписями "Мы супраць гвалту" и "Расолька, Казека... i iншыя".

Напомним, в результате задержания у Козеки диагностированы перелом третьего позвонка и повреждение почек. Уголовное дело в отношении обоих футболистов заведено не было. Но можно не сомневаться, что милиция дала задний ход только потому, что дело получило огромный резонанс.
 
 
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"Крумкачы" поддержали футболистов Сергея Козеку и Павла Рассолько, которые были задержаны и избиты силовиками 30 августа.
 
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