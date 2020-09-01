«Наша хата не с краю». Как частный бизнес бастует в поддержку рабочих

Многие частные белорусские компании не работают 1 сентября. Таким способом они выражают солидарность с бастующими рабочими.





Накануне Дня солидарности, который проходит в Беларуси 1 сентября, представителей бизнеса призвали «поддержать всех бастующих рабочих самым простым и действенным способом — бастовать самим».

«Каждый находит свой повод: кто-то закрывается на сандень, кто-то на техобслуживание, лишь некоторые — открыто объявляют о забастовке в знак солидарности с рабочими», — сказано в телеграм-канале инициативы «Честные люди».

Сервис аренды автомобилей «Везуха» сообщил , что 1 сентября они проводят технические работы «в связи с многократным и жестоким отключением интернета, а также другими нарушениями, независящими от нас».

Студия красоты FENIX 1 сентября не работает «в знак солидарности с бастующими на предприятиях».

Доставка еды «Шпаркія вілкі» также проявила солидарность с рабочими. «Мы, хоть и являемся небольшим предприятием, в нынешней ситуации в нашей стране не можем остаться в стороне. Наша хата не с краю», — сообщила компания.

Языковая школа LiguaLand присоединилась ко Дню солидарности с бастующими рабочими, чтобы «голос белорусского народа был услышан».

«Мы искренне хотели бы встретить 1 сентября — День знаний — с вами. Но единственное знание, которое у нас есть сейчас, — осознание единства с вами. Как и вы, мы верим в необходимость перемен и честных поступков. Для нас так же неприемлемы угрозы увольнением в сторону учителей, блокировка сайтов, правдиво освещающих события в стране, и разгон мирных собраний. Мы не закрываем глаза на происходящее», — сказано в сообщении языковой школы.

Спортивный зал DVOR 1 сентября закрылся на санитарный день, чтобы открыть свои двери уже 2 сентября.

«Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране, где нет закона, садисты работают в милиции, а у людей отняли право выбора. Страшно жить в стране, где учителей грозят выгнать из школы, если они не разделяют «государственную идеологию». Страшно жить в стране, где «только преданный государству бизнес может получить равные условия с госкомпаниями». Давайте покажем, что мы не хотим жить в страхе и беззаконии. Давайте покажем, что мы один народ!» — заявили сотрудники спортивного зала.

1 сентября не работают и другие частные компании — от кофеен, баров и магазинов до станций технического обслуживания автомобилей.

«Я бы, скорее, оценивал это не как попытку нанесения экономического урона государству. Здесь, скорее, символическое действие, чтобы заводчане не думали, что протест интересует только их, чтобы показать сплоченность народа и силу своих намерений», — отметил в комментарии для Naviny.by старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

По его мнению, такие действия «дают понять разным членам общества и правительству, что это протест не конкретной группы населения, а широкий протест».

«Эффект от каждого из таких действий, наверное, будет сложно посчитать. Вероятно, протест будет работать в общей массе», — считает Львовский.