Доля Windows 10 растет, Windows 7 еще держится, Opera исчезает

Источник материала: Onliner

По итогам августа доля Windows 10 чуть подросла до показателя в 60,7%, в июле она составляла 59,37%. Windows 7, в свою очередь, продолжает сдавать позиции: с 23,11% до 22,21% в июле и августе соответственно. Windows XP и Linux занимают примерно одинаковую долю рынка: 1,26% и 1,29% соответственно.

Среди браузеров лидирующую позицию занимает Chrome с 69,13%. Со значительным отрывом за ним следуют Firefox и Edge, которые набрали 7,72% и 7,23%. Internet Explorer продолжает удерживаться на плаву с долей в 5,55%. За ними следуют Safari (3,69%), QQ (1,92%) и Sogou Explorer (1,77%). Доля Opera составляет всего 1,2%, остальные не преодолели планку в 1%.

На ниве мобильных ОС первое место занимает Android (70,7%), второе место у iOS (28,73%). Такое положение вещей очевидно и новостью не является. Интересно то, что некоторые из, казалось бы, забытых операционных систем все еще востребованы и потому фиксируются в статистике (хоть и на уровне погрешности). Это Series 40, Windows Phone, RIM OS и Symbian.