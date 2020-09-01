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В Египте построят большой город-курорт

01.09.2020 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большой новый город-курорт появится на севере Египта, пишет Туристер.ру со ссылкой Al Monitor.





Город под названием Новый Аламейн построят недалеко от Мерса Матруха, на берегу Средиземного моря. В нём обустроят большой туристический район с отелями на 15 000 мест и набережной. 

Там также откроют парки развлечений, театры, жилые и коммерческие районы с небоскрёбами и даже новый международный аэропорт.

Власти ожидают, что в будущем по популярности Аламейн превзойдёт Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
 
 
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Большой новый город-курорт появится на севере Египта, пишет Туристер.ру со ссылкой Al Monitor.
 
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