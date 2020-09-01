В Египте построят большой город-курорт

















Город под названием Новый Аламейн построят недалеко от Мерса Матруха, на берегу Средиземного моря. В нём обустроят большой туристический район с отелями на 15 000 мест и набережной.





Там также откроют парки развлечений, театры, жилые и коммерческие районы с небоскрёбами и даже новый международный аэропорт.





Власти ожидают, что в будущем по популярности Аламейн превзойдёт Хургаду и Шарм-эль-Шейх.



