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Глава МИД Литвы: закрытием границы для грузов Беларусь в первую очередь навредит себе

01.09.2020 18:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Если Беларусь закроет границу для международных грузов, то в первую очередь навредит себе, заявил BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя заявление Александра Лукашенко о том, что Минск примет меры в ответ на санкции, введенные Латвией, Литвой и Эстонией.

«Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса, — сказал он. — Там действительно ситуация значительного кризиса, и все, что они говорят или делают, должно быть очень продуманным, потому что сначала все превратится в бумеранг для них самих. Возможно, пострадают и другие, но гораздо больший ущерб будет для страны, которая действительно переживает кризис. Причем не только политический, но и экономический».

Линкявичюс также считает, что своим заявлением Лукашенко пытается расколоть единую позицию стран Евросоюза по ситуации в Беларуси.

Кроме того, Линкявичюс прокомментировал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Литва в попытках раскачать ситуацию в Беларуси переходит все границы и работает с кандидатом в президенты Светланой Тихановской методами, нарушающими суверенитет страны.

«Литва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе Беларуси, поскольку у нее нет ни права, ни таких намерений, — сказал Линкявичюс. — Единственное, когда мы вмешались, — это когда помогли тем, для кого возникла угроза для их безопасности и, возможно, их жизни. Их было уже более 60, не только Светлана Тихановская».

Что касается Тихановской и ее штаба, то единственный вклад Литвы — это предоставление им охраны, подчеркнул глава литовского внешнеполитического ведомства. «Они действуют полностью автономно, действуют, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят, и делают те заявления, которые хотят», — сказал Линкявичюс.

Он также отметил, что Литва, как и все демократические институты и международное сообщество, видит путь из кризиса, сложившегося в Беларуси, через новые, справедливые и демократические выборы.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд на свою территорию в отношении 30 белорусских должностных лиц. В санкционный список помимо Александра Лукашенко включены: помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместители Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, глава ЦИК Лидия Ермошина, глава КГБ Валерий Вакульчик, глава Комитета госконтроля Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, генеральный прокурор Александр Конюк, глава МВД Юрий Караев, госсекретарь Совбеза Андрей Равков и другие.

 
Теги: Минск
 
 
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Если Беларусь закроет границу для международных грузов, то в первую очередь навредит себе, заявил BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя заявление...
 
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