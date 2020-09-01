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Глава МИД Литвы: закрытием границы для грузов Беларусь в первую очередь навредит себе
Источник материала: Навiны
Если Беларусь закроет границу для международных грузов, то в первую очередь навредит себе, заявил BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя заявление Александра Лукашенко о том, что Минск примет меры в ответ на санкции, введенные Латвией, Литвой и Эстонией.
«Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса, —
Линкявичюс также считает, что своим заявлением Лукашенко пытается расколоть единую позицию стран Евросоюза по ситуации в Беларуси.
Кроме того, Линкявичюс прокомментировал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Литва в попытках раскачать ситуацию в Беларуси переходит все границы и работает с кандидатом в президенты Светланой Тихановской методами, нарушающими суверенитет страны.
«Литва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе Беларуси, поскольку у нее нет ни права, ни таких намерений, — сказал Линкявичюс. — Единственное, когда мы вмешались, — это когда помогли тем, для кого возникла угроза для их безопасности и, возможно, их жизни. Их было уже более 60, не только Светлана Тихановская».
Что касается Тихановской и ее штаба, то единственный вклад Литвы — это предоставление им охраны, подчеркнул глава литовского внешнеполитического ведомства. «Они действуют полностью автономно, действуют, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят, и делают те заявления, которые хотят», — сказал Линкявичюс.
Он также отметил, что Литва, как и все демократические институты и международное сообщество, видит путь из кризиса, сложившегося в Беларуси, через новые, справедливые и демократические выборы.
31 августа Литва, Латвия и Эстония
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Если Беларусь закроет границу для международных грузов, то в первую очередь навредит себе, заявил BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя заявление...
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