Глава МИД Литвы: закрытием границы для грузов Беларусь в первую очередь навредит себе

Если Беларусь закроет границу для международных грузов, то в первую очередь навредит себе, заявил BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя заявление Александра Лукашенко о том, что Минск примет меры в ответ на санкции, введенные Латвией, Литвой и Эстонией.

«Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса, — сказал он. — Там действительно ситуация значительного кризиса, и все, что они говорят или делают, должно быть очень продуманным, потому что сначала все превратится в бумеранг для них самих. Возможно, пострадают и другие, но гораздо больший ущерб будет для страны, которая действительно переживает кризис. Причем не только политический, но и экономический».

Линкявичюс также считает, что своим заявлением Лукашенко пытается расколоть единую позицию стран Евросоюза по ситуации в Беларуси.

Кроме того, Линкявичюс прокомментировал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Литва в попытках раскачать ситуацию в Беларуси переходит все границы и работает с кандидатом в президенты Светланой Тихановской методами, нарушающими суверенитет страны.

«Литва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе Беларуси, поскольку у нее нет ни права, ни таких намерений, — сказал Линкявичюс. — Единственное, когда мы вмешались, — это когда помогли тем, для кого возникла угроза для их безопасности и, возможно, их жизни. Их было уже более 60, не только Светлана Тихановская».

Что касается Тихановской и ее штаба, то единственный вклад Литвы — это предоставление им охраны, подчеркнул глава литовского внешнеполитического ведомства. «Они действуют полностью автономно, действуют, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят, и делают те заявления, которые хотят», — сказал Линкявичюс.

Он также отметил, что Литва, как и все демократические институты и международное сообщество, видит путь из кризиса, сложившегося в Беларуси, через новые, справедливые и демократические выборы.