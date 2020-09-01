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Девушки-военные приняли участие в конкурсе "Снайперский рубеж" – видео
01.09.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации Министерства обороны республики, пока белорусские девушки-снайперы соревнуются вне зачета, однако в отдельных упражнениях они сумели дать фору мужчинам.
Конкурс "Снайперский рубеж" в рамках АрМИ-2020 в текущем году проходит на полигоне "Брестский". В нем соревнуются команды из Беларуси, России, Армении, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
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В этом году впервые в рамках конкурса "Снайперский рубеж" Армейских международных игр вместе на старт вышли девушки.
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