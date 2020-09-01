Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации Министерства обороны республики, пока белорусские девушки-снайперы соревнуются вне зачета, однако в отдельных упражнениях они сумели дать фору мужчинам.

Конкурс "Снайперский рубеж" в рамках АрМИ-2020 в текущем году проходит на полигоне "Брестский". В нем соревнуются команды из Беларуси, России, Армении, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.