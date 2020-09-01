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Уволившийся в связи с событиями в стране экс-замгендиректора НКА вышел на новую работу
Источник материала: Tut.by
Бывший замгендиректора Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси Дмитрий Ритвинский, который недавно
19 августа 2020 года замгендиректора Национального кадастрового агентства, эксперт по недвижимости Дмитрий Ритвинский, подал заявление на увольнение. По его словам, сложившаяся политическая обстановка в стране не позволяла ему в полной мере исполнять свои обязанности. 20 августа он был уволен по соглашению сторон.
Как написал Дмитрий Ритвинский у себя в фейсбуке, сегодня, 1 сентября, у него первый рабочий день на новом месте.
— Я рад присоединиться к крутейшей компании мира в области IT — EPAM, которая эффективно создает будущее сегодня. (…) Да, иногда нужно очень хорошо выйти из зоны комфорта, чтобы дать возможность свершаться чудесам. Ну что ж, вперед к новым вызовам, знаниям, вперед за новыми возможностями, впечатлениями, знакомствами, проектами, — написал Ритвинский.
Как он рассказал TUT.BY, в EPAM он занимает должность специалиста в области бизнес-консалтинга. Позиция — senior manager.
EPAM Systems — IТ-компания, основанная в 1993 году. EPAM — крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения. Резидент ПВТ. Сейчас в компании работает более 36 тысяч человек, включая более 10 тысяч в Беларуси.
Напомним, ранее EPAM
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В статусе безработного он пробыл совсем немного.
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