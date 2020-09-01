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Уволившийся в связи с событиями в стране экс-замгендиректора НКА вышел на новую работу

01.09.2020 21:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший замгендиректора Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси Дмитрий Ритвинский, который недавно уволился в связи с ситуацией в стране, сегодня вышел на новую работу. Теперь он — специалист в крупной и известной айти-компании EPAM.


19 августа 2020 года замгендиректора Национального кадастрового агентства, эксперт по недвижимости Дмитрий Ритвинский, подал заявление на увольнение. По его словам, сложившаяся политическая обстановка в стране не позволяла ему в полной мере исполнять свои обязанности. 20 августа он был уволен по соглашению сторон.

Как написал Дмитрий Ритвинский у себя в фейсбуке, сегодня, 1 сентября, у него первый рабочий день на новом месте.

— Я рад присоединиться к крутейшей компании мира в области IT — EPAM, которая эффективно создает будущее сегодня. (…) Да, иногда нужно очень хорошо выйти из зоны комфорта, чтобы дать возможность свершаться чудесам. Ну что ж, вперед к новым вызовам, знаниям, вперед за новыми возможностями, впечатлениями, знакомствами, проектами, — написал Ритвинский.

Как он рассказал TUT.BY, в EPAM он занимает должность специалиста в области бизнес-консалтинга. Позиция — senior manager.

EPAM Systems — IТ-компания, основанная в 1993 году. EPAM — крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения. Резидент ПВТ. Сейчас в компании работает более 36 тысяч человек, включая более 10 тысяч в Беларуси.

Напомним, ранее EPAM выделяла средства для оказания медицинской, психологической, юридической и других видов поддержки пострадавшим в ходе мирных акций протеста в Минске и других городах Беларуси. Кроме того, EPAM открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT.

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Теги: Минск
 
 
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