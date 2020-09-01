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Сегодня в Минске во время протестов были задержаны по меньшей мере 40 человек

02.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сообщили в правозащитном центре «Весна».


Фото: AP

День знаний 1 сентября в Минске прошел маршем студентов. Каждый день в Беларуси проходят мирные протесты против фальсификации выборов и жестких разгонов акций 9-10 августа. 

Сегодня сообщают: ОМОН задержал несколько десятков студентов на площади Победы и разогнал колонну протестующих студентов. 

Вот список задержанных:

Островский Дмитрий
Стасевич Владислав, доставлен в Советский РУВД
Гранковская Виктория (сирота), доставлена в Советский РУВД
Самойлов Роман Игоревич, доставлен в Советский РУВД
Кузьмич Олег Андреевич
Кривонос Дмитрий, доставлен в Советский РУВД
Шулюк Дмитрий
Вадим Белевец, преподаватель истфак БГУ
Заре Севастьян, доставлен в Советский РУВД
Шевченко Глеб Юрьевич, доставлен в Московский РУВД
Бабич Артем
Шеришевская Мария, задержана возле БГЭУ, доставлена в Заводской РУВД
Гавриленко Ангелина Владимировна, задержанием руководил подполковник милиции Бондарович Алексей Степанович, личный номер А01207
Лазарева Анастасия Сергеевна, задержанием руководил подполковник милиции Бондарович Алексей Степанович, личный номер А01207
Савич Андрей Геннадьевич
Высоцкий Арсен Вячеславович
Матюшевский Максим Владимирович
 
 
Теги: Минск
 
 
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