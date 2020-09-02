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Дочь Кадырова назначена замминистра культуры Чечни

02.09.2020 08:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 21-летняя Айшат Кадырова была назначена заместителем министра культуры Чеченской республики.

Об этом сам Кадыров во вторник, 1 сентября, сообщил в своем Telegram. Кадыров подчеркнул, что его дочь уже много лет возглавляет модный дом Firdaws, "коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах", и была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", передает DW.

По словам Кадырова, инициативу о назначении его дочери замминистра проявил министр культуры Хож-Бауди Дааев. "Особенно последнее время Айшат посвятила тесному изучению сферы культуры, активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении", - пишет Кадыров.

У Кадырова десять детей - 4 сына и 6 дочерей. Айшат Кадырова - старший его ребенок. Пресса неоднократно писала о том, что многочисленные родственники Кадырова занимают ключевые государственные должности, однако до этого его дети не занимали никаких постов в руководстве республики. Айшат Кадырова, ее родители и сестра Карина (Хадижат) Кадырова с июля 2020 года находятся под американскими санкциями из-за грубых нарушений прав человека в Чечне.

 
 
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Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 21-летняя Айшат Кадырова была назначена заместителем министра культуры Чеченской республики.
 
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