Дизайнер показала, как грамотно распланировать пространство в трех разных квартирах-студиях

Источник материала: Tut.by

Все чаще застройщики продают квартиры со свободной планировкой. Казалось бы, это идеальный вариант: можно с нуля организовать пространство под свои нужды. Но так ли это просто? И реально ли создать дизайн-проект для такой квартиры без помощи специалиста? Вместе с «Кнауф Маркетинг» мы узнали у дизайнера интерьеров, как правильно разделить зоны в квартирах-студиях. Бонусом — три примера планировок.



Марина СеменоваДизайнер, архитектор, руководитель студии Protena.

Определитесь: ваш вариант или нет

В первую очередь, считает дизайнер, стоит определиться, подходит ли вам квартира-студия.

— У студий есть как плюсы, так и минусы, — поясняет Марина. — Чаще всего студия — это небольшая площадь, а значит, невысокая стоимость — как самого жилья, так и последующего ремонта. Это многих подкупает. Еще одно достоинство таких квартир — свободная планировка: можно организовать пространство под свои сценарии и дать волю фантазии — возможностей гораздо больше, чем в типовом проекте. В то же время отсутствие внутренних перегородок — это и ощутимый минус. Здесь не будет возможности уединиться, как, например, в обычной однокомнатной квартире, где помещения изолированы друг от друга, или оставить гостей на ночь. И это важно учитывать при покупке.

Как правило, квартиры-студии выбирают в качестве первого жилья — молодые люди или пары без детей. Также студия — прекрасный вариант для тех, кто часто бывает в командировках и не нуждается в большой жилплощади. А еще, считает эксперт, студия — это отличная инвестиция: подобные квартиры пользуются высоким спросом на рынке съемного жилья.





Посоветуйтесь с дизайнером

Перед тем как приступить к ремонту, нужно подготовить проект, показывающий, где и что будет расположено. Здесь важно исходить из своих привычек (например, если вы работаете из дома, придется вписать в пространство рабочее место) и пожеланий (не любите, когда запах из кухни разносится по помещению — разместите кухонную зону как можно ближе к вентиляционным стоякам).

— Многие вещи сложно предусмотреть, не имея опыта в дизайне и строительстве, — поясняет эксперт и перечисляет моменты, которые могут озадачить владельцев квартир со свободной планировкой. — Электропроводку, расположение розеток, увеличение площади санузла (по действующим нормам, увеличить его можно не более чем на 20% — Прим.TUT.BY), выбор материала для перегородок — все это лучше оставить специалисту.

При этом, отмечает Марина, не обязательно заказывать у дизайнера полный дизайн-проект. Можно остановиться на планировке: вам предложат несколько вариантов, исходя из пожеланий и возможностей помещения, а детализировать и воплощать проект в жизнь вы будете самостоятельно. Также можно выбрать вариант «планировка + рабочие чертежи и визуализация». Это сэкономит и бюджет (не придется тратиться на переделки), и время (не нужно будет постоянно выезжать на объект и давать указания строителям: у них уже будет четкая схема работы).





Разделите зоны

В квартире-студии нет стен, поэтому отделять одну зону от другой придется с помощью визуальных приемов.

— Можно использовать декоративные перегородки — реечные, стеклянные или из стеклоблоков, — приводит примеры дизайнер. — Еще один хороший альтернативный вариант — гипсокартонные плиты: они занимают мало места, быстро монтируются, практически готовы под финишную отделку. Плюс очень доступны по цене, что немаловажно при ограниченном бюджете. Они выдерживают большие нагрузки: на такие перегородки спокойно можно повесить и телевизор, и даже мебель, заранее заложив дополнительные закладные в места крепления габаритных предметов.

Например, на однослойные перегородки Knauf можно навешивать грузы, консольная нагрузка от которых составляет не более 40 кг/пог.м, а на двухслойные — уже до 70 кг/пог.м. Также для крепления грузов можно воспользоваться специальными высокопрочными дюбелями КНАУФ-Хартмут, которые выдерживают нагрузку до 65 кг веса.





Эксперт отмечает, что зоны в квартире можно также выделять цветом (создавать акценты на стенах, потолке), светом (на каждую зону — свой световой сценарий) и мебелью (например, стеллажами).

А вот использование разных материалов на полу, по мнению дизайнера, не лучший вариант для зонирования маленьких студий.

— На небольших площадях это будет визуально «разрывать» пространство, — уточняет она. — Но в более габаритных студиях можно выделить некоторые зоны плиткой.

Не пытайтесь вместить максимум

В квартире-студии пространство нужно использовать с умом, считает дизайнер, и не пытаться вместить туда слишком крупные предметы.

— Иначе получится так: из-за слишком габаритной кухни не поместится спальное место, — делится опытом Марина. — Все нужно заранее просчитывать. Мы, например, иногда делаем так: выезжаем на место и прочерчиваем на полу расположение элементов интерьера. Так сразу становится понятно, что нужно откорректировать: на небольших площадях важен каждый сантиметр!

Много мебели нельзя, но где тогда хранить вещи? Это, успокаивает дизайнер, не проблема.

— Кровать можно поставить на подиум, а в нем разместить выдвижные ящики. В рабочее место встроить комоды. И вот уже необходимый минимум есть, — улыбается собеседница.

Как грамотно распланировать пространство? Показываем на примерах

Квартира № 1 — 25,4 м.кв.





— Эта квартира — малометражная, поэтому в первую очередь мы визуально расширили пространство, убрав перегородки в прихожей и объединив ее с основным помещением. Также мы решили использовать одно напольное покрытие — везде, кроме прихожей и ванной комнаты.



Дизайнер предложила сразу два варианта планировки, показывая, что даже на маленькой площади можно создавать разные сценарии зонирования.

Хозяину этой квартиры было важно, чтобы здесь было все — гостиная, кухня, столовая, рабочая зона и спальня (на спальном месте мы настаиваем всегда). И, несмотря на скромный объем помещения, нам удалось удовлетворить его пожелания.

В роли гостиной у нас выступает диван и небольшой столик, на который можно поставить ноутбук или чашечку чая, рядом — обеденная зона и зона кухни. За комбинированной декоративной перегородкой из гипсокартона и стеклоблоков — она визуально отделяет гостиную от спальни — разместилась кровать на подиуме, в котором есть выдвижные места для хранения. Кстати, места для хранения есть и в прихожей: там организована небольшая гардеробная.

Напротив спального места разместилась рабочая зона, плюс телевизор на кронштейне, который работает сразу на два фронта — спальню и гостиную.

Это и есть планировка, которая поможет вам в зонировании пространства, если нет денег на полноценный дизайн-проект с чертежами и визуализацией.

Квартира № 2 — 48,6 м.кв.





— Эта квартира довольно просторная: есть возможность поставить красивую кухню, большой обеденный стол. К тому же здесь есть роскошный балкон с окнами в пол — дополнительное пространство, которое можно задействовать.





Из небольшого помещения у коридора мы сделали гардеробную. В основном помещении организовали спальное место (кровать на подиуме с выдвижными ящиками для хранения) и отделили его от зоны кухни декоративной перегородкой — здесь это деревянные рейки. Также, поскольку площадь это позволяет, мы выполнили зонирование другим материалом: выделили зону прихожей, санузел и рабочую зону кухни плиткой. Еще сделали акцент цветом, выделив стену в рабочей зоне. Также применили метод зонирования светом: разместили отдельные источники освещения в спальной, обеденной, гостиной, рабочей зонах и на кухне.





Лоджия — место отдыха: там мы разместили два кресла и небольшой столик. Также осталось пространство для тренажеров или хранения всего самого нужного (от домашней утвари до спортивного снаряжения).





Квартира № 3 — 87,6 м.кв.





— Во время работы над этой квартирой со свободной планировкой было решено все-таки создать несколько отдельных комнат. Например, мы изолировали потенциальную детскую, кухню и родительскую спальню. В то же время мы объединяли гостиную, прихожую и коридор.



Перегородки в данной планировке выполнены из гипсокартона с соблюдением технологии и учетом звукоизоляции. В перегородках из КНАУФ-листов типа С 112 (в них есть два слоя гипсокартона и одинарный металлический каркас) индекс изоляции воздушного шума составляет 55 дБ. Такой индекс у стен и перегородок между номерами в гостиницах, имеющих по международной классификации 5 и 4 звезды. Для сравнения, в перегородках из КНАУФ-листов ГСП–А (обычный гипсокартон) индекс изоляции воздушного шума составляет 51 дБ

В этой квартире мы спроектировали два санузла. Первый, в зоне прихожей, немного расширили, благодаря чему появилась дополнительная душевая и небольшое пространство для хранения бытовых вещей (например, пылесоса, уборочного комплекта). Второй санузел добавили к спальне: вход в ванную сделан через гардеробную, что очень удобно. Для этого нам пришлось достроить перегородки из влагостойких материалов.









Кухня по просьбе хозяйки изолирована от остальных помещений. Здесь есть две зоны: обеденная, с большим столом, и зона отдыха — с барной стойкой у стены.





Гостиная также разделена на две зоны — для ТВ и для отдыха. Мы визуально выделили их нишами: опустили часть потолка и покрасили в один цвет стену и потолок.





Партнер проекта:

Компания КНАУФ реализует широкую линейку строительных и отделочных материалов, а также предлагает комплектные системы для решения вопросов строительства. Продукция поставляется с заводов КНАУФ из Беларуси, России, Прибалтики, Германии, Дании.

Партнер проекта:

Компания КНАУФ реализует широкую линейку строительных и отделочных материалов, а также предлагает комплектные системы для решения вопросов строительства. Продукция поставляется с заводов КНАУФ из Беларуси, России, Прибалтики, Германии, Дании.