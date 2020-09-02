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Евро подешевел на 1,52 копейки на открытии торгов на БВФБ
Источник материала: АФН
На открытии торгов на БВФБ 2 сентября 2020 года белорусский рубль укрепился к евро.
Так, доллар подорожал на 0,15 копейки до 2,6408 рубля. Объём торгов на данный момент $1,2 млн.
Евро подешевел на 1,51 копейки до 3,1455 рубля, при объеме торгов в 0,6 млн. евро.
Российский рубль подешевел на 0,85 копейки до 3,5777 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 92,1 млн. российских рублей.
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На открытии торгов на БВФБ 2 сентября 2020 года белорусский рубль укрепился к евро.
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