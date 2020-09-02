Запрет на посещение лесов снова ввели в некоторых районах Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Запрет на посещение лесов снова начал действовать в некоторых районах Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

В конце прошлой недели Минлесхоз снял все ограничения на посещение лесов в республике. Этому способствовала погода: прошли дожди, и уровень пожароопасности снизился. При этом уже 2 сентября запрет снова ввели. В данный момент, ходить в леса нельзя в шести районах страны.

По данным на утро среды, ограничения действуют в двух областях Беларуси - Минской и Гомельской. На Минщине запрет действует в четырех районах: Слуцком, Стародорожском, Солигорском и Любанском. На Гомельщине ходить в леса запрещено в Октябрьском и Ельском районах.

За актуальной информацией о запретах можно следить по специальной интерактивной карте , размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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