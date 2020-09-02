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Запрет на посещение лесов снова ввели в некоторых районах Беларуси

02.09.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Запрет на посещение лесов снова начал действовать в некоторых районах Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

В конце прошлой недели Минлесхоз снял все ограничения на посещение лесов в республике. Этому способствовала погода: прошли дожди, и уровень пожароопасности снизился. При этом уже 2 сентября запрет снова ввели. В данный момент, ходить в леса нельзя в шести районах страны.

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По данным на утро среды, ограничения действуют в двух областях Беларуси - Минской и Гомельской. На Минщине запрет действует в четырех районах: Слуцком, Стародорожском, Солигорском и Любанском. На Гомельщине ходить в леса запрещено в Октябрьском и Ельском районах.

За актуальной информацией о запретах можно следить по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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В конце прошлой недели ограничения были снять по всей республике из-за прошедших дождей, однако в среду их ввели снова.
 
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