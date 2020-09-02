Насколько легко Беларусь может отказаться от клайпедского порта, на что похожи угрозы закрыть границу для товаров из ЕС и какова вероятность белорусских контрсанкций.





АЭС и списки

Страны Балтии приняли единогласное решение не покупать у Беларуси электроэнергию после запуска АЭС. Это решение не связано напрямую с выборами, но укладывается в общую линию поведения наших соседей.





Ведь до того они признали выборы нечестными и несправедливыми, и сделали невъездными 30 белорусских чиновников во главе с Александром Лукашенко, ответственных за фальсификации и насилие над протестующими.





Если запрет на въезд для чиновников ощутимого урона экономике страны не принесет, то вот отказ от покупки электроэнергии ударит наотмашь.





Зажрались, и вякают из-под забора

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции… Они зажрались и забыли, что такое Беларусь… Мы им покажем, что такое санкции», – заявил Лукашенко в ответ на введение соседями санкций.





И поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – пригрозил он.





«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», – заявил Лукашенко, и добавил, что может закрыть границу «под Брестом и Гродно».





Старая (и дорогая) пластинка

Myfin.by оценил экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук. Вероятность вышеозначенных «контрсанкций» специально дляоценил экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC)





– Оценивая вероятность отказа от отлаженного за многие годы варианта отгрузок белорусских калийных удобрений и нефтепродуктов через балтийские порты, скажу, что она видится невысокой.





Речь не идет о том, что экспорта через Балтику не будет. Разговор о том, что плата за логистическую составляющую этого экспорта будет существенно выше, если грузопоток будет перенаправлен из клайпедского порта в калининградский. Эта история не нова – речь о подобной «переориентации» велась в 2014-15 годах, как раз в ту пору, когда заключался договор о Евразийском союзе.





Тогда из уст разного калибра чиновников звучали слова о том, что белорусские грузы будут перенаправлены из порта ЕС в порт ЕАЭС. Но поскольку за 6 лет ничего в этом плане не было сделано, то неизменность белорусского транзита через ту же Клайпеду говорит о том, что это в первую очередь невыгодно Беларуси.





Издержки по перевозке грузов в Калининград значительно выше, и об этом неоднократно сообщалось, в том числе и официальными источниками.





Даешь Северную Корею в Европе!

– Что касается «недопуска» польских и литовских товаров (прежде всего – продуктов питания), попадающих под российские санкции – то это выглядело комично. Лукашенко по сути подтвердил правоту обвинений, которые РФ долгие годы выдвигала в адрес белорусских властей – о том, что они прекрасно осведомлены о «санкционке», которая идет через Беларусь в Россию.





Если речь идет о том, чтобы закрыть границу вовсе, то я в это не верю от слова «совсем». По сути, это попытка организовать «Северную Корею» в Европе. Не думаю что это возможно, потому что базовые составляющие белорусского экспорта – это калийные удобрения и нефтепродукты.





Экономическое самоубийство

– Если по первым поставки в Евросоюз не так велики – наши основные покупатели это Китай и Индия, то углеводороды и продукты из них – это не в последнюю очередь поставки в страны Евросоюза, или через них. И этот бизнес важен для экономики страны. И закрытие границы – это выстрел даже не в ногу, а ближе к сердцу.





К тому же, если Лукашенко перекроет границу для товаров из стран ЕС, незамедлительно последует симметричный ответ Евросоюза. Первый шаг ударит по белорусскому транзиту, второй – оставит наших экспортеров без европейского рынка – второго по объему товарооборота для Беларуси, а для многих товаров – основного рынка сбыта.





Это самоубийство белорусской экономики.





Что в итоге?

В 2019 году объем белорусского экспорта через клайпедский порт был рекордным: 14,1 миллиона тонн (30,5%) пришлись на белорусские грузы. Вряд ли услуги по их транзиту, перегрузке и т.д. дают Литве даже 1% от бюджета. Это подтвердили и европейские экономисты.





По словам Нериюса Мачюлиса, главного экономиста Swedbank, Лукашенко ошибся в оценке в 1000 раз. «Белорусские товаропотоки формируют не 30% литовского бюджета, а около 0,03%», – написал он на своей страничке в Facebook.





Отметим, что принятый Сеймом Литвы государственный бюджет на 2020 год подразумевает доходы в размере 11,559 млрд евро.





Еще один эксперт, главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, привел данные, подтверждающие слова Мачюлиса. «Весь литовский экспорт транспортных услуг в Беларусь (включая и дорожный транспорт) в 2019 году составил 380 млн евро, то есть около 0,8% ВВП», – заявил он.





Кроме того, отказ от транспортировки калийных удобрений через клайпедский порт ударит и по белорусским доходам, так как Biriu kroviniu terminalas (ВКТ, Терминал насыпных грузов), занимается практически только этим – 98% всего оборота BKT составляет солигорская соль. А предприятие на паях принадлежит Игорю Удовицкому и «Беларуськалию» (30%).





Отметим, что калининградский порт не сравнить с клайпедским не только по инвестициям (литовцы вкладывают в предприятие миллиарды евро, постоянно обновляя его), но и по объему грузоперевозок.





В 2019 году через клайпедский морской порт прошло 46,5 млн тонн грузов, через калининградский – 14,1 – как раз столько, сколько белорусы переправили через Клайпеду. Смогут ли в Калининграде безболезненно удвоить свои обороты? Вызывает серьезные сомнения.





Есть еще Усть-Луга – построенный у границы России с Эстонией гигантский современный порт (в 2019 году – 98,7 млн тонн). Но до него везти калийную соль и нефтепродукты гораздо (на несколько сотен километров) дальше.





Это точно обойдется белорусским компаниям в миллионы рублей.



