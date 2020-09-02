|
Видеомост о системе оценки соответствия ввозимой в ЕАЭС продукции
02.09.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Система оценки соответствия ввозимой в Евразийский экономический союз продукции нуждается в переформатировании.
© Sputnik / Николай Хижняк
Как отметил министр ЕЭК Виктор Назаренко, для установления необходимого уровня защищенности рынка Союза от небезопасной продукции сейчас нужно выработать новый подход системы оценки соответствия ввозимой в Союз продукции. "Наша цель сделать так, чтобы на рынке остались только компетентные и добросовестные органы по оценке соответствия и испытательные лаборатории", – подчеркнул он.
Предлагается выстроить прозрачную систему ввоза в ЕАЭС импортной продукции, и подготовить правовую базу для пресечения деятельности недобросовестных уполномоченных изготовителями лиц, а также для предотвращения необоснованной выдачи документов органами по оценке соответствия.
Какие задачи в настоящее время являются приоритетными для единой системы технического регулирования ЕАЭС?
Как сегодня обеспечивается безопасность продукции на территории ЕАЭС? Как техническое регулирование влияет на безопасность продукции?
Как устроена система оценка соответствия и аккредитации продукции в Союзе?
Что сделано Комиссией для обеспечения защиты рынка от недобросовестных органов по оценке соответствия и недобросовестными уполномоченными иностранными изготовителями лиц? Что еще предстоит сделать?
© Photo : Евразийская экономическая комиссия
На эти и другие вопросы в рамках онлайн-встречи ответит член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор НАЗАРЕНКО.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 03 сентября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы Вы можете прислать:
p.antonov@sputniknews.com,
тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).
Павел Антонов
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 3 сентября, в 11:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва-Ереван-Минск-Нур-Султан пройдет встреча с членом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)