Видеомост о системе оценки соответствия ввозимой в ЕАЭС продукции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Система оценки соответствия ввозимой в Евразийский экономический союз продукции нуждается в переформатировании.

Как отметил министр ЕЭК Виктор Назаренко, для установления необходимого уровня защищенности рынка Союза от небезопасной продукции сейчас нужно выработать новый подход системы оценки соответствия ввозимой в Союз продукции. "Наша цель сделать так, чтобы на рынке остались только компетентные и добросовестные органы по оценке соответствия и испытательные лаборатории", – подчеркнул он.

Предлагается выстроить прозрачную систему ввоза в ЕАЭС импортной продукции, и подготовить правовую базу для пресечения деятельности недобросовестных уполномоченных изготовителями лиц, а также для предотвращения необоснованной выдачи документов органами по оценке соответствия.

Какие задачи в настоящее время являются приоритетными для единой системы технического регулирования ЕАЭС?

Как сегодня обеспечивается безопасность продукции на территории ЕАЭС? Как техническое регулирование влияет на безопасность продукции?

Как устроена система оценка соответствия и аккредитации продукции в Союзе?

Что сделано Комиссией для обеспечения защиты рынка от недобросовестных органов по оценке соответствия и недобросовестными уполномоченными иностранными изготовителями лиц? Что еще предстоит сделать?

На эти и другие вопросы в рамках онлайн-встречи ответит член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор НАЗАРЕНКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 03 сентября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

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Павел Антонов

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