﻿ Видеомост о системе оценки соответствия ввозимой в ЕАЭС продукции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеомост о системе оценки соответствия ввозимой в ЕАЭС продукции

02.09.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Система оценки соответствия ввозимой в Евразийский экономический союз продукции нуждается в переформатировании.

© Sputnik / Николай Хижняк
Пищевая безопасность в ЕАЭС: как изменятся требования к продукции

Как отметил министр ЕЭК Виктор Назаренко, для установления необходимого уровня защищенности рынка Союза от небезопасной продукции сейчас нужно выработать новый подход системы оценки соответствия ввозимой в Союз продукции. "Наша цель сделать так, чтобы на рынке остались только компетентные и добросовестные органы по оценке соответствия и испытательные лаборатории", – подчеркнул он.

Предлагается выстроить прозрачную систему ввоза в ЕАЭС импортной продукции, и подготовить правовую базу для пресечения деятельности недобросовестных уполномоченных изготовителями лиц, а также для предотвращения необоснованной выдачи документов органами по оценке соответствия.

Какие задачи в настоящее время являются приоритетными для единой системы технического регулирования ЕАЭС?

Как сегодня обеспечивается безопасность продукции на территории ЕАЭС? Как техническое регулирование влияет на безопасность продукции?

Как устроена система оценка соответствия и аккредитации продукции в Союзе?

Что сделано Комиссией для обеспечения защиты рынка от недобросовестных органов по оценке соответствия и недобросовестными уполномоченными иностранными изготовителями лиц? Что еще предстоит сделать?

© Photo : Евразийская экономическая комиссия
Без антибиотиков никак: министр ЕЭК о производстве мяса в странах ЕАЭС

На эти и другие вопросы в рамках онлайн-встречи ответит член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор НАЗАРЕНКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 03 сентября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы Вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 3 сентября, в 11:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва-Ереван-Минск-Нур-Султан пройдет встреча с членом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цепкало поддержал критику Тихановской в адрес штаба Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика