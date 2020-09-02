﻿ Цепкало поддержал критику Тихановской в адрес штаба Бабарико. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цепкало поддержал критику Тихановской в адрес штаба Бабарико

02.09.2020 10:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Участник президентской гонки и экс-глава ПВТ Валерий Цепкало поддержал Светлану Тихановскую, раскритиковавшую преждевременное решение штаба Бабарико начать процесс создания собственной партии «Вместе».

«Что касается политических партий, мне кажется это дело самих граждан. Единственное, мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношение того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей. Подадут заявку в министерство юстиции, министерство юстиции скажет — вы тут внесите такие-то изменения и люди, вместо того, чтобы решить главную проблему — это уход Лукашенко от власти, уход Лукашенко из Республики Беларусь, будут обсуждать вопросы чисто юридические, регистрационные, организационные, и так далее. Опасность в том, чтобы затянуть в юридический процесс политический протест», - заявил Цепкало.

Он также предостерег лидеров белорусской оппозиции от необоснованного доверия к заявлениям Лукашенко.

«…последние 8-10 лет Лукашенко время от времени поднимает вопрос о внесении изменений в Конституцию. Понятно, что это заканчивается ничем. Я абсолютно убежден в том, что сегодняшний вброс обсуждения Конституции — это попытка заболтать реальную проблему, которая существует в нашей стране. А реальна проблема — она выражена достаточно простым лозунгом, сформулированным народом, и смысл этого лозунга заключается - "уходи!" Это абсолютное желание большинства, 97 процентов белорусов, чтобы Лукашенко ушел от власти и дал нашему народу возможность нормально развиваться», - напомнил Цепкало.

«Сейчас все, что нацелено на нарастание протестного движения, все, что нацелено на подъем белорусского народа, все, что нацелено на организацию забастовок, демонстраций и массовых акций — это должно поддерживаться всячески. Все, что этому препятствует, я думаю должно просто отвергаться или быть перенесено на тот период, когда мы решим наши главные задачи», - подчеркнул он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участник президентской гонки и экс-глава ПВТ Валерий Цепкало поддержал Светлану Тихановскую, раскритиковавшую преждевременное решение штаба Бабарико начать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Срочная служба станет наказанием?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика