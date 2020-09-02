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В Минске вызвали «альпиниста», чтобы снять с высотки БЧБ. А чего не вертолет?

02.09.2020 11:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Маразм крепчал или последние новости из Минска. Прямо сейчас по всему городу вывешивают на дома БЧБ-флаги в знак несогласия с итогами выборов в Беларуси. Но какие-то люди отслеживают эти флаги и постоянно их ликвидируют. 

И ладно, когда флаги снимают с окон или балконов: в ЖК «Каскад» человек в черном по имени Алексей спускается с крыши на веревке, чтобы убрать БЧБ. Комментировать очевидное не хочется, смотрите и делайте выводы сами. 

Стоит уточнить, что незадолго до появления «альпиниста» под ЖК пришли какие-то люди и какое-то время смотрели на парящие в воздухе БЧБ.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Маразм крепчал или последние новости из Минска. Прямо сейчас по всему городу вывешивают на дома БЧБ-флаги в знак несогласия с итогами выборов в Беларуси. Но...
 
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