В Минске вызвали «альпиниста», чтобы снять с высотки БЧБ. А чего не вертолет?

Источник материала: KYKY

Маразм крепчал или последние новости из Минска. Прямо сейчас по всему городу вывешивают на дома БЧБ-флаги в знак несогласия с итогами выборов в Беларуси. Но какие-то люди отслеживают эти флаги и постоянно их ликвидируют.

И ладно, когда флаги снимают с окон или балконов: в ЖК «Каскад» человек в черном по имени Алексей спускается с крыши на веревке, чтобы убрать БЧБ. Комментировать очевидное не хочется, смотрите и делайте выводы сами.

Стоит уточнить, что незадолго до появления «альпиниста» под ЖК пришли какие-то люди и какое-то время смотрели на парящие в воздухе БЧБ.