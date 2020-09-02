|
«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Хутчэй. Вышей. Мацней». Именно эти слова станут путеводными для юных белорусских спортсменов в новом учебном году. Сегодня в зале олимпийской славы НОК прошёл олимпийский урок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Второй год подряд занятие проходило в формате интеллектуального турнира. Более ста ребят со всех уголков Беларуси были разделены на 16 команд, а в составе каждой – по одному именитому спортсмену. Среди них Александр Романьков, Любовь Черкашина, Сергей Рутенко и другие.
В семи турах ребятам предстояло ответить более чем на полсотни вопросов. Задавал их, кстати, знаменитый белорусский спортивный комментатор Владимир Новицкий. Практически до конца брейн-ринга было сложно предсказать победителя. В упорной борьбе первое место заняла команда «Стрела» Минского городского училища олимпийского резерва вместе с победителем этапа Кубка мира-2018 по конькобежному спорту в масс-старте Виталием Михайловым.
Екатерина Алексеева, участница «Олимпийского урока»:
Специально к новому учебному году НОК Беларуси разработал научно-популярное издание «Хутчэй. Вышэй. Мацней», которое знакомит с историей, традициями и современным состоянием мирового олимпийского движения. Также все участники турнира получили олимпийские дневники, которые специально были разработаны НОКом, и другие подарки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Хутчэй. Вышей. Мацней». Именно эти слова станут путеводными для юных белорусских спортсменов в новом учебном году. Сегодня в зале олимпийской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)