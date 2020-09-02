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«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок

02.09.2020 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Хутчэй. Вышей. Мацней». Именно эти слова станут путеводными для юных белорусских спортсменов в новом учебном году. Сегодня в зале олимпийской славы НОК прошёл олимпийский урок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок

Второй год подряд занятие проходило в формате интеллектуального турнира. Более ста ребят со всех уголков Беларуси были разделены на 16 команд, а в составе каждой – по одному именитому спортсмену. Среди них Александр Романьков, Любовь Черкашина, Сергей Рутенко и другие.  

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок

В семи турах ребятам предстояло ответить более чем на полсотни вопросов. Задавал их, кстати, знаменитый белорусский спортивный комментатор Владимир Новицкий. Практически до конца брейн-ринга было сложно предсказать победителя. В упорной борьбе первое место заняла команда «Стрела» Минского городского училища олимпийского резерва вместе с победителем этапа Кубка мира-2018 по конькобежному спорту в масс-старте Виталием Михайловым.   

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок

Екатерина Алексеева, участница «Олимпийского урока»:
Мы тащим команду благодаря его каким-то подсказкам.

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок


Андрей Мезин, экс-вратарь сборной Беларуси по хоккею:
Команда у меня, конечно, отличная, но все в восьмой класс только перешли, поэтому, я думаю, что самая молодая команда и на вопросы, которые были связаны с мультфильмами, они ответили сразу. То, что было в прошлом, конечно, чуть-чуть посложнее. Но ребята эрудированные, занимаются спортом. Я очень рад, что с ними в одной команде.

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок

Специально к новому учебному году НОК Беларуси разработал научно-популярное издание «Хутчэй. Вышэй. Мацней», которое знакомит с историей, традициями и современным состоянием мирового олимпийского движения. Также все участники турнира получили олимпийские дневники, которые специально были разработаны НОКом, и другие подарки.  

Люди в материале: Екатерина Алексеева, Андрей Мезин

 
 
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Новости Беларуси. «Хутчэй. Вышей. Мацней». Именно эти слова станут путеводными для юных белорусских спортсменов в новом учебном году. Сегодня в зале олимпийской...
 
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