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Левченко: Наступило время, когда мы - белорусские спортсмены, становимся болельщиками для своего народа

02.09.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская баскетболистка Елена Левченко призвала спортсменов присоединяться к Свободному объединению спортсменов Беларуси.

«Меня зовут Елена Левченко. Я — мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы. Чемпион Западной конференции женского NBA(WNBA). Лучшая центровая чемпионата мира 2010, финалистка WNBA. Участница двух Олимпиад.

Каждый спортсмен, представляющий страну на международных соревнованиях, знает как важна поддержка болельщиков — своих людей. Без них спорт был бы невозможен, не было бы ни достижений, ни наград.

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Меня зовут Елена @yelenaleu Левченко. Я - мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата Европы. Лучшая центровая чемпионата мира-2010. Финалистка WNBA. Участница двух Олимпиад. Каждый спортсмен, представляющий страну на международных соревнованиях, знает как важна поддержка болельщиков - своих людей. Без них спорт был бы невозможен, не было бы ни достижений, ни наград. Несмотря на боль, страдания и ужас, который пережил наш народ в этом августе, сегодняшние беларусы восхищают и вдохновляют меня. Я чувствую неподдельную гордость и вместе с тем ответственность. Наступило время, когда мы — белорусские спортсмены, становимся болельщиками для своего народа. Присоединяйся к Свободному Объединению Спортсменов Беларуси - @sos_by_2020

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Несмотря на боль, страдания и ужас, который пережил наш народ в этом августе, сегодняшние белорусы восхищают и вдохновляют меня. Я чувствую неподдельную гордость и вместе с тем ответственность. Наступило время, когда мы — белорусские спортсмены, становимся болельщиками для своего народа.

Я рассчитываю на вашу солидарность, коллеги. Мы – Свободное объединению спортсменов Беларуси. Присоединяйтесь», – сказала Левченко.
 
 
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко призвала спортсменов присоединяться к Свободному объединению спортсменов Беларуси.
 
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