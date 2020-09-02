Левченко: Наступило время, когда мы - белорусские спортсмены, становимся болельщиками для своего народа

«Меня зовут Елена Левченко. Я — мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы. Чемпион Западной конференции женского NBA(WNBA). Лучшая центровая чемпионата мира 2010, финалистка WNBA. Участница двух Олимпиад.





Каждый спортсмен, представляющий страну на международных соревнованиях, знает как важна поддержка болельщиков — своих людей. Без них спорт был бы невозможен, не было бы ни достижений, ни наград.









Несмотря на боль, страдания и ужас, который пережил наш народ в этом августе, сегодняшние белорусы восхищают и вдохновляют меня. Я чувствую неподдельную гордость и вместе с тем ответственность. Наступило время, когда мы — белорусские спортсмены, становимся болельщиками для своего народа.





сказала Левченко. Я рассчитываю на вашу солидарность, коллеги. Мы – Свободное объединению спортсменов Беларуси. Присоединяйтесь», –Левченко.



