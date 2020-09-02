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Чтобы не стоять в пробке: ГАИ советует объезжать площадь Богушевича

02.09.2020 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Автомобилистам рекомендуется объезжать закрытую на ремонт площадь Богушевича в Минске, с таким советом обратились к водителям в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, площадь Богушевича закрыли для проведения дорожных работ в ночь на 2 сентября. Из-за этого утром в среду на прилегающих к ней улицах образовались огромные пробки.

© Sputnik / Александр Кряжев
Ограничения движения вводятся в центре Минска в начале сентября

"Сегодня в утренние часы в Минске наблюдались массовые задержки транспорта по проспекту Дзержинского, улице Немига, а также прилегающей к ним улично-дорожной сети. Данное затруднение движения связано с решением Мингорисполкома от 27 августа 2020 года "О проведении ремонтных работ и введении запрета движения транспорта по отдельным направлениям". Указанными работами пропускная способность проспекта Дзержинского значительно снижена", - рассказали в столичной Госавтоинспекции.

ГАИ обращается к автомобилистам и настоятельно рекомендует им использовать альтернативные маршруты. Объехать площадь Богушевича можно, например, по улице Железнодорожной, а также по первому и второму транспортному кольцу.

Обычно подобные дорожные работы проводятся по выходным дням, когда автомобильный трафик значительно ниже. Однако в этот раз Мингорисполком решил сделать по-другому.

"В Минском горисполкоме рассматривался вопрос о проведении  ремонтных работ на площади Богушевича и прилегающих к ней улиц в выходные дни. Но с учетом обстановки, складывающейся в последнее время на улицах города по выходным, было принято решение отремонтировать данные участки дорог в будние дни", - объяснили столичные власти.

Ремонт на площади продлится и в четверг. Планируется завершить дорожные работы только в 5:00 4 сентября.

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Теги: Минск
 
 
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Столичную площадь Богушевича закрыли в ночь на среду, чтобы провести там дорожные работы, в результате чего утром на прилегающих улицах образовались огромные...
 
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