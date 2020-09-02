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Чтобы не стоять в пробке: ГАИ советует объезжать площадь Богушевича
02.09.2020 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Автомобилистам рекомендуется объезжать закрытую на ремонт площадь Богушевича в Минске, с таким советом обратились к водителям в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Напомним, площадь Богушевича
© Sputnik / Александр Кряжев
"Сегодня в утренние часы в Минске наблюдались массовые задержки транспорта по проспекту Дзержинского, улице Немига, а также прилегающей к ним улично-дорожной сети. Данное затруднение движения связано с решением Мингорисполкома от 27 августа 2020 года "О проведении ремонтных работ и введении запрета движения транспорта по отдельным направлениям". Указанными работами пропускная способность проспекта Дзержинского значительно снижена", - рассказали в столичной Госавтоинспекции.
ГАИ обращается к автомобилистам и настоятельно рекомендует им использовать альтернативные маршруты. Объехать площадь Богушевича можно, например, по улице Железнодорожной, а также по первому и второму транспортному кольцу.
Обычно подобные дорожные работы проводятся по выходным дням, когда автомобильный трафик значительно ниже. Однако в этот раз Мингорисполком
"В Минском горисполкоме рассматривался вопрос о проведении ремонтных работ на площади Богушевича и прилегающих к ней улиц в выходные дни. Но с учетом обстановки, складывающейся в последнее время на улицах города по выходным, было принято решение отремонтировать данные участки дорог в будние дни", - объяснили столичные власти.
Ремонт на площади продлится и в четверг. Планируется завершить дорожные работы только в 5:00 4 сентября.
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