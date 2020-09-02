Мужчина на Harley-Davidson упал из-за выбежавшей на дорогу собаки

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на столичной ул. Ильянской упал мотоциклист на Harley-Davidson. Одной из причин аварии стала выбежавшая на проезжую часть собака — такова предварительная версия Минской ГАИ. Избежать наезда не удалось. Травмы получил и сам байкер.

«Управлял мотоциклом водитель 1984 года рождения, — сообщили в ГАИ столицы. — Он двигался по ул. Ильянской (со стороны ул. Баторинской в направлении ул. Мястровской). Возле дома №4 мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. По предварительной информации, это произошло из-за выбежавшей на проезжую часть собаки. Далее он совершил наезд на животное и на бордюрный камень».

В результате ДТП мотоциклист пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.