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Фотофакт. Лавров в кресле, Макей на диване — в Москве проходит встреча глав МИД

02.09.2020 12:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министры иностранных дел России и Беларуси встречаются в Москве.

Фотофакт. Лавров в кресле, Макей на диване — в Москве проходит встреча глав МИД

Как видно на фото, опубликованном спикером МИД РФ Марией Захаровой, встреча в дневное время проходит при включенных светильниках-«свечах».

К данному моменту известно, что Лавров анонсировал визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск, который должен состояться завтра. Также не за горами встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

 
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Министры иностранных дел России и Беларуси встречаются в Москве.
 
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