Фотофакт. Лавров в кресле, Макей на диване — в Москве проходит встреча глав МИД

Министры иностранных дел России и Беларуси встречаются в Москве.





Как видно на фото, опубликованном спикером МИД РФ Марией Захаровой, встреча в дневное время проходит при включенных светильниках-«свечах».

К данному моменту известно, что Лавров анонсировал визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск, который должен состояться завтра. Также не за горами встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.