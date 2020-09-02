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Организовываем рабочее пространство в доме правильно. Что нужно знать?
Источник материала: СТВ
Часто берете работу на дом? Создайте в своем гнездышке домашний офис. Как организовать его правильно, узнали в программе
Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
Нужно учитывать, что все необходимые для работы вещи должны находиться на расстоянии вытянутой руки. Удобно то, что все важные документы спрятаны, поэтому кажется, что всегда идеальный порядок.
Нужно также расположить в кабинете камин, он сгладит рабочую атмосферу и сделает кабинет более уютным.
Мария Кронда, корреспондент:
Мария Голденберг:
Мария Кронда:
Мария Голденберг:
Мария Кронда:
Мария Голденберг:
При работе за ноутбуком важно учитывать, что его лучше располагать подальше от солнечных лучей, поэтому такой вариант размещения рабочей зоны идеален. Учитывая то, что рабочая зона находится поодаль от окна, то удачным решением было бы расположить здесь еще подсветку.
Помимо основного освещения нужно использовать грамотно подобранное освещение над рабочей зоной. Для этого нужно выбирать лампочки белого теплого цвета, чтобы не уставали глаза.
Мария Кронда:
Мария Голденберг:
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Часто берете работу на дом? Создайте в своем гнездышке домашний офис. Как организовать его правильно, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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