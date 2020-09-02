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Первый в мире смартфон с камерой под экраном оценили в $320
Источник материала: Onliner
ZTE представила первый в мире серийный смартфон с фронтальной камерой, встроенной в дисплей. Axon 20 5G получил 6,92-дюймовый OLED-дисплей формата FHD+, процессор Snapdragon 765 с поддержкой 5G, 64-Мп основную камеру с поддержкой записи 4K при 60 fps, а также HDR в режиме реального времени. Фронтальная «спрятанная» камера — 32-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора составляет 4220 мАч.
Младшая версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в $320, вариант с 8 ГБ оперативки — $365. Старшая модель — с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — $410. Цены актуальны для Китая, так как пока неизвестно, будет ли новинка доступна за его пределами.
Технически ZTE Axon 20 5G не является «первым в мире» смартфоном с фронтальной камерой под экраном, так как прототипы ранее показывали и другие вендоры либо рассказывали о разработках в этом направлении. Однако как серийное устройство подобного плана Axon 20 5G может претендовать на звание «первого».
экран 2.4" TFT (240x320), карты памяти, камера 2 Мп, аккумулятор 1000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.49" IPS (720x1560), Mediatek MT6771 Helio P60, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.09" IPS (720x1520), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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ZTE представила первый в мире серийный смартфон с фронтальной камерой, встроенной в дисплей. Axon 20 5G получил 6,92-дюймовый OLED-дисплей формата FHD+, процессор Snapdragon 765 с...
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