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Первый в мире смартфон с камерой под экраном оценили в $320

02.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ZTE представила первый в мире серийный смартфон с фронтальной камерой, встроенной в дисплей. Axon 20 5G получил 6,92-дюймовый OLED-дисплей формата FHD+, процессор Snapdragon 765 с поддержкой 5G, 64-Мп основную камеру с поддержкой записи 4K при 60 fps, а также HDR в режиме реального времени. Фронтальная «спрятанная» камера — 32-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора составляет 4220 мАч.

Младшая версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в $320, вариант с 8 ГБ оперативки — $365. Старшая модель — с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — $410. Цены актуальны для Китая, так как пока неизвестно, будет ли новинка доступна за его пределами.

Первый в мире смартфон с камерой под экраном оценили в 0
Первый в мире смартфон с камерой под экраном оценили в 0
Первый в мире смартфон с камерой под экраном оценили в 0

Технически ZTE Axon 20 5G не является «первым в мире» смартфоном с фронтальной камерой под экраном, так как прототипы ранее показывали и другие вендоры либо рассказывали о разработках в этом направлении. Однако как серийное устройство подобного плана Axon 20 5G может претендовать на звание «первого».

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ZTE представила первый в мире серийный смартфон с фронтальной камерой, встроенной в дисплей. Axon 20 5G получил 6,92-дюймовый OLED-дисплей формата FHD+, процессор Snapdragon 765 с...
 
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