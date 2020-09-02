Первый в мире смартфон с камерой под экраном оценили в $320

Источник материала: Onliner

ZTE представила первый в мире серийный смартфон с фронтальной камерой, встроенной в дисплей. Axon 20 5G получил 6,92-дюймовый OLED-дисплей формата FHD+, процессор Snapdragon 765 с поддержкой 5G, 64-Мп основную камеру с поддержкой записи 4K при 60 fps, а также HDR в режиме реального времени. Фронтальная «спрятанная» камера — 32-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора составляет 4220 мАч.

Младшая версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в $320, вариант с 8 ГБ оперативки — $365. Старшая модель — с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — $410. Цены актуальны для Китая, так как пока неизвестно, будет ли новинка доступна за его пределами.













Технически ZTE Axon 20 5G не является «первым в мире» смартфоном с фронтальной камерой под экраном, так как прототипы ранее показывали и другие вендоры либо рассказывали о разработках в этом направлении. Однако как серийное устройство подобного плана Axon 20 5G может претендовать на звание «первого».