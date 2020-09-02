«Это политические репрессии». Микита Микадо про обыск в офисе PandaDoс

Источник материала: KYKY

В минском офисе PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск . Уже известно, что директора компании забрали. Ситуацию в своем Instagram прокомментировал основатель компании, IT-бизнесмен Микита Микадо.

«К нам пришел ДФР. Закрыли сотрудников в офисе: не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее. У нескольких сотрудников дома сегодня был обыск. Кого-то забрали и о местонахождении этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями. Уважаемые, искать в нашем минском офисе нечего. Мы честная IT-компания, никогда и ничего не нарушали. Работали «в белую». Все, что происходит, является политическими репрессиями».