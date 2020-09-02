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«Это политические репрессии». Микита Микадо про обыск в офисе PandaDoс

02.09.2020 13:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В минском офисе PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск. Уже известно, что директора компании забрали. Ситуацию в своем Instagram прокомментировал основатель компании, IT-бизнесмен Микита Микадо. 

«К нам пришел ДФР. Закрыли сотрудников в офисе: не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее. У нескольких сотрудников дома сегодня был обыск. Кого-то забрали и о местонахождении этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями. Уважаемые, искать в нашем минском офисе нечего. Мы честная IT-компания, никогда и ничего не нарушали. Работали «в белую». Все, что происходит, является политическими репрессиями». 

 
 
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В минском офисе PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск. Уже известно, что директора компании забрали. Ситуацию в своем Instagram прокомментировал основатель компании,...
 
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