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«Это политические репрессии». Микита Микадо про обыск в офисе PandaDoс
Источник материала: KYKY>
В минском офисе PandaDoc сотрудники ДФР
«К нам пришел ДФР. Закрыли сотрудников в офисе: не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее. У нескольких сотрудников дома сегодня был обыск. Кого-то забрали и о местонахождении этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями. Уважаемые, искать в нашем минском офисе нечего. Мы честная IT-компания, никогда и ничего не нарушали. Работали «в белую». Все, что происходит, является политическими репрессиями».
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В минском офисе PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск. Уже известно, что директора компании забрали. Ситуацию в своем Instagram прокомментировал основатель компании,...
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