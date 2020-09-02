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Сезон охоты на рябчика и серую куропатку начнется в Беларуси 5 сентября
02.09.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Сезон охоты на рябчика и серую куропатку открывается в Беларуси с 5 сентября, об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.
© Sputnik / Виталий Тимкив
"С 5 сентября (первая суббота сентября) будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку. Охота продлится по второе воскресенье декабря", - рассказали там.
Охотиться на этих птиц можно будет без ограничений по полу и возрасту, однако только в светлое время суток. Добывать рябчиков и серых куропаток можно ружейным способом с подхода и из засады. Делать это разрешено с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью. Также можно охотиться вместе с собаками (легавыми, спаниелями и ретриверами) и с ловчими птицами.
Напомним, с 1 сентября в Беларуси открыли сезон охоты на бобра и выдру. Охоту на этих зверьков можно вести круглосуточно. Разрешено добывать животных любого пола и возраста с ружьями и без них. При безружейной охоте разрешено использовать капканы и ловушки, кроме петель. Также на охоту можно брать с собой охотничьих собак, за исключением гончих и борзых.
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С субботы охотится на этих птиц можно будет без ограничений по полу и возрасту, но только в светлое время суток.
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