В Санкт-Петербургском квартале начали строить первый дом — это 18-этажный «Маяк»

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Строительство первой из девяти высоток жилого комплекса «Петровские верфи», также известного как Санкт-Петербургский квартал, началось в Минске, сообщили агентству «Минск-Новости» в УКС «Запад». Вслед за 18-этажным «Маяком» в границах ул. Семашко — Петровщины появится еще 8 зданий: по четыре «Паруса» и «Корабля».

— Уже подготовили территорию и вынесли сети для того, чтобы начать строительство первой очереди — двух домов и многоуровневого гаража-стоянки, — рассказал директор УКС «Запад» Юрий Кочерго. — Генподрядчиком по строительству первого дома — «Маяка» — выступает стройтрест №4. Ввести объект в эксплуатацию мы планируем в октябре 2021 года.





Как уточнили в УКС, в ближайшие дни планируется опубликовать проектную декларацию с указанием стоимости квартир и машино-мест, а во второй декаде сентября стартуют продажи квартир в новостройке. Вступить в долевое строительство смогут те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, независимо от места и даты постановки на такой учет.





Что известно о «Маяке»? 18-этажный дом возведут из красного кирпича. Среди других особенностей — вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты. На цокольном этаже расположатся помещение товарищества собственников, небольшой офис, входная группа дома.





Для реализации предложат 86 квартир, в том числе небольшие двухкомнатные площадью 47 кв. м, полноценные «двушки» в 54–57 квадратов, «трешки» от 85 до 103 кв. м, а также четыре пентхауса в 130—138 «квадратов», с панорамным остеклением и собственными террасами.













— Обязательным условием участия в долевом строительстве дома «Маяк» будет приобретение машино-места в 6-уровневом гараже-стоянке, расположенном в шаговой доступности от дома, — добавили в УКС. — Генподрядчиком по строительству паркинга выступит «Стройтрест №35». Ввести гараж в эксплуатацию предполагается в третьем квартале 2021 года.