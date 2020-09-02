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«Они очень трудолюбивые, стараются услужить человеку». Чем уникальна белорусская упряжная лошадь
Источник материала: СТВ
Чем уникальна белорусская упряжная лошадь, узнали в программе
Белорусская упряжная – это про настоящую дружбу и взаимопонимание. Для Юлии Воронько «белорусы» и вовсе – любовь с первого взгляда. В конном спорте девушка уже давно. Работала с лошадьми разных пород, возрастов и характеров. Но мимо белорусской упряжной пройти не смогла. Легкость движений четырехлетнего Мегабайта, его необычная расцветка и дружелюбный нрав покорили сразу. Девушка признается, работать с такой лошадью – одно удовольствие.
Юлия Воронько:
К слову, конь прекрасно поладил с хозяйкой. И даже несмотря на то, что до встречи с девушкой никуда не ездил, бодро попрощался с сородичами и охотно отправился в путешествие. Юлия признается: такое доверие со стороны животного заставляет что-то внутри ёкать. Мегабайта будут старательно обучать и, возможно, вскоре он выступит на соревнованиях. Для детско-юношеского спорта такая лошадь – идеальна. А еще она как самый настоящий лучший друг. Всегда готова поднять настроение и сделать пару кружочков красивой рысью.
Владельцы лошадей признаются: любовь к этим животным идет откуда-то с детства. Еще даже не видя жеребца вживую, проникаешься к нему непонятной, нежной любовью. Когда Юлия Азаренко была маленькой, то мечтала о своей лошадке, просила ее в подарок на День рождения, Новый год и другие всевозможные праздники. Уйти в конный спорт не получилось, но это девушку не остановило. К мечте она шла долго и упорно, даже мужа, далекого от конного спорта, смогла влюбить в лошадей. Сейчас у девушки их 5. Каждая – любимая и дорогая. Белорусская упряжная для Юлии порода особенная. Именно с нее и началось осуществление мечты.
Юлия Азаренко:
Самое интересное состоит в том, что когда я мечтала о своей конюшне, я мечтала о том, что я буду утром выходить к лошадке и ездить на ней верхом по кругу, буду кататься. В моих мечтах ни разу не было ни уборки навоза, ни кормежки, ни чистки лошадей, ни работы с лошадью, а с лошадью тоже нужно хотя бы раз в неделю работать, чтобы она была в хорошей физической форме, чему-то ее новому учить – этого в моих мечтах не было. Это появилось со временем. Потом уже когда прошел ни год, ни два, я осознала, как же не верны были мои мечты и как реальность далека от фантазии. И я не скажу, что мне от этого плохо. Мне это нравится.
С первой лошадью Юлия мучилась долго. Старалась понять и принять непростой характер, вникнуть в тонкости ухода за животным. Но все это – с радостью. Марусе сейчас 15 лет. С ней остались и два ее жеребенка. Например, Гута. Юлия признается, что лошади давно стали частью ее жизни, от которой невозможно отказаться. Гуту она и вовсе понимает с полувзгляда. Признается, что характер у нее норовистый. Впрочем, его можно в прямом смысле увидеть.
Юлия Азаренко:
Про свою любовь к коням Юлия говорит просто: животное большое, потому и греет душу. А как отказаться от этого тепла, если так к нему привык? Поэтому общество животных для девушки – лучший антистресс. И даже надеть упряжь – уже удовольствие и целый ритуал.
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Чем уникальна белорусская упряжная лошадь, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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