Лавров заявил о 200 украинских боевиках в Беларуси. МИД Украины: «Бред»

Источник материала: Onliner

Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. «По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — сказал он. Помимо этого, Москва выступает против попыток иностранных государств оказать давление на белорусские власти.

— Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Республики Беларусь со стороны ряда зарубежных государств и одновременно оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов, — сказал Лавров. — И стране, и народу, и руководству Беларуси навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по лини ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании. И которая, если говорить об ОБСЕ, оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами президента Республики Беларусь.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что из ЕС и НАТО звучат деструктивные заявления относительно ситуации в Беларуси. Кроме того, он констатировал, что РФ отмечает увеличение активности Североатлантического альянса около границ РБ, которые одновременно являются границами Союзного государства. По словам Лаврова, РФ изначально заняла взвешенную позицию в отношении кризиса в Беларуси, и на встрече с Макеем он эту позицию подтвердил.

Министр подчеркнул, что РФ считает выборы в Беларуси состоявшимися и рассчитывает, что противоречия между сторонниками оппозиции и властью удастся разрешить посредством диалога с опорой на действующую Конституцию республики.

Дополнено. Глава украинского МИДа о заявлениях Лаврова: «Даже не хочется комментировать этот бред»

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, на своей странице в Facebook отреагировал на слова своего российского коллеги Сергея Лаврова об украинских боевиках в Беларуси.

«Даже не хочется комментировать этот бред», — начал он. Но «в рамках борьбы с российской дезинформацией» прокомментировал заявление Лаврова. Кулеба написал, что 200 украинских экстремистов, которых Украина, видимо, направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря для подготовки экстремистов в Украине — «плод психологической фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову».

Также он отметил, что Украина не возглавляла и не ведет никакой подрывной деятельности против Беларуси. А Россия, по его словам, наоборот, заявляет, что уже отправила некоторых своих «специалистов» в Беларусь и готова направить их еще больше.

«Усилия России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов — дешевая и проигрышная хитрость.

А главное, воистину, как говорится в пословице: „вор плачет — храни вора“», — отметил глава украинского МИДа.