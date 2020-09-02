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Под Речицей такси столкнулось с бетономешалкой - водитель легковушки в больнице

02.09.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Речицей автомобиль службы «Яндекс.Такси» врезался в бетономешалку, сообщает ЧП Гомель.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло утром 2 сентября на пресечении улицы Объездной и трассы P33. Пострадал водитель такси, он в больнице. Причины аварии выясняются.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло утром 2 сентября на пресечении ул. Объездной и трассы P-33. Пострадал водитель такси, он в больнице.
 
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