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Под Речицей такси столкнулось с бетономешалкой - водитель легковушки в больнице
Источник материала: Tut.by
Под Речицей автомобиль службы «Яндекс.Такси» врезался в бетономешалку,
ДТП произошло утром 2 сентября на пресечении улицы Объездной и трассы P33. Пострадал водитель такси, он в больнице. Причины аварии выясняются.
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ДТП произошло утром 2 сентября на пресечении ул. Объездной и трассы P-33. Пострадал водитель такси, он в больнице.
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