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По сезону. 10 бюджетных средств, которые пригодятся вам осенью

02.09.2020 16:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью наша кожа постоянно подвергается стрессу. Резкая смена погоды, порывистый ветер, заморозки — все это негативно влияет на ее состояние. Поэтому сейчас нужно проапгрейдить косметичку и добавить в нее именно те средства, которые не только не сделают хуже, но еще и помогут справиться с последствиями непогоды.

В нашем обзоре — только бюджетные средства (до 30 белорусских рублей). Все они доступны для жителей Беларуси — как онлайн, так и в стационарных магазинах.

Деликатное очищение

Первое, что стоит заменить, — средство для умывания. Для осени и зимы оптимальны мягкие средства — пенки и муссы — с качественными и неагрессивными ПАВами (например, кокамидопропил бетаином). Это может быть гель-пенка с черникой от корейского бренда Frudia или же к увлажняющий мусс от Biore.







Мягкое тонизирование

Придется попрощаться и с матирующими тониками. Их лучше заменить на универсальные увлажняющие — например, с гиалуроновой кислотой и ягодами асаи от Ziaja (у него, кстати, очень удобный формат спрея) или же Daily care с растительными экстрактами и пантенолом от Rilastil.



А что насчет тонеров с кислотами — АНА и ВНА? Ими осенью пользоваться можно. Однако лучше чередовать кислотное тонизирование с базовым — утром увлажняем, вечером отшелушиваем, или же использовать кислоты курсом (утром и вечером в течение месяца, после чего переходим на базу).

Дополнительное увлажнение

С приходом холодов кожа нередко переходит в ранг обезвоженной: становится сухой, стянутой, шелушащейся — вне зависимости от ее типа. Решить проблему можно превентивно, заранее сменив базовый крем на более питательный, но этот вариант больше подходит для кожи сухой и нормальной. А что делать остальным?

Решение простое: использовать под привычный крем легкую увлажняющую сыворотку — с гиалуроновой кислотой, коллагеном, растительными экстрактами. Мы рекомендуем недавнюю новинку от Markell и базовую сыворотку от Mizon.







Максимальное питание

Еще один мастхэв осени — питательная или увлажняющая маска. Использовать ее нужно регулярно — 1−3 раза в неделю (чем ближе к сухому типу ваша кожа, тем чаще) или же ситуативно — например, если появился дискомфорт или шелушения.

Отличные маски есть у белорусских брендов: у Masstige — питательная с церамидами, маслами и пантенолом (подойдет для сухой, нормальной кожи), у BioWorld — крем-маска с тыквой, медом и куркумой (для всех типов кожи кроме чувствительной и склонной к аллергии).







Сезонная эксфолиация

Конечно же, мы не забыли про хит сезона — кислоты. Напоминаем: если вы никогда не использовали средства с АНА и ВНА, начинайте с малого — тонера, крема с низким процентом активных веществ или сыворотки с мягкими кислотами (например, миндальной, молочной или РНА-кислотами). И постарайтесь не комбинировать в уходе сразу все — и кислоты, и витамин С, и ретинол. Да, даже в том случае, если вы — «продвинутый пользователь».

Мы советуем присмотреться к сывороткам с миндальной кислотой — от Floslek (подойдет для жирной и комбинированной кожи) и Bielenda (для всех типов кожи, кроме чувствительной, на сухой использовать с осторожностью).



 
 
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В нашем обзоре - только бюджетные средства (до 30 белорусских рублей). Все они доступны для жителей Беларуси - как онлайн, так и в стационарных магазинах.
 
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