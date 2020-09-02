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Чартеры «Белавиа» полетят в Болгарию с 5 сентября
Источник материала: Навiны
Чартерные рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Бургас стартуют с 5 сентября, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.
Ранее о возобновлении туристической программы сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Там рассказали, что компании «Интерсити» и «Ростинг» запускают в сентябре три рейса.
Благодаря решению Минздрава Болгарии туристы смогут попасть в эту страну без тестов и карантина.
Рейсы из Минска в Бургас вылетают по следующему расписанию:
Виза для белорусов обойдется в 40 евро для взрослых и 5 евро — для детей до 12 лет.
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Чартерные рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Бургас стартуют с 5 сентября, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.
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