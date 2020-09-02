Чартеры «Белавиа» полетят в Болгарию с 5 сентября

Чартерные рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Бургас стартуют с 5 сентября, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Ранее о возобновлении туристической программы сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Там рассказали, что компании «Интерсити» и «Ростинг» запускают в сентябре три рейса.

Благодаря решению Минздрава Болгарии туристы смогут попасть в эту страну без тестов и карантина.

Рейсы из Минска в Бургас вылетают по следующему расписанию:

08.09 — 17.09 (10 дней / 9 ночей);

17.09 — 26.09 (10/9);

26.09 — 03.10(8/7).

Виза для белорусов обойдется в 40 евро для взрослых и 5 евро — для детей до 12 лет.