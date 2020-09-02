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Чартеры «Белавиа» полетят в Болгарию с 5 сентября

02.09.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Чартерные рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Бургас стартуют с 5 сентября, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Ранее о возобновлении туристической программы сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Там рассказали, что компании «Интерсити» и «Ростинг» запускают в сентябре три рейса.

Благодаря решению Минздрава Болгарии туристы смогут попасть в эту страну без тестов и карантина.

Рейсы из Минска в Бургас вылетают по следующему расписанию:

  • 08.09 — 17.09 (10 дней / 9 ночей);
  • 17.09 — 26.09 (10/9);
  • 26.09 — 03.10(8/7).

Виза для белорусов обойдется в 40 евро для взрослых и 5 евро — для детей до 12 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Чартерные рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Бургас стартуют с 5 сентября, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.
 
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