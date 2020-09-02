Литва приняла план поддержки белорусов

Источник материала: Ежедневник

Правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Беларуси. Об этом сообщил в Твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичус

Глава литовского МИД разъяснил, в чем конкретно состоит цель плана. По его словам, это помощь пострадавшим от репрессий, оказание содействия белорусам в обучении в литовских высших учебных заведениях, в облегченном получении литовских виз и в интеграции в литовский рынок труда.

По его словам, Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения.

Накануне министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что власти страны разрешили воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву 64 гражданам Беларуси.