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Когда в Минске заканчивается сезон аттракционов и почему его могут продлить?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аттракционы в парках Минска будут работать до 20 сентября. До конца месяца все объекты должны пройти консервацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Часть аттракционов отправят в отапливаемые склады для демонтажа отдельных элементов.
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Новости Беларуси. Аттракционы в парках Минска будут работать до 20 сентября. До конца месяца все объекты должны пройти консервацию, сообщили в программе «Столичные...
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