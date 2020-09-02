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Фотофакт: зачем буфет в Институте генетики, где обедают ученые, закрыли на обед?

02.09.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как известно, с 14 августа ученые НАН (не все, конечно) выходят на мирные (в ходе них никто не страдал) пикеты. Делают это дисциплинированные люди сугубо в обеденное время: с 13 до 14. Последняя акция вышла особенно яркой — «банный день». Но после этого стала появляться информация о том, что у администрации заканчивается терпение и людей стали увольнять.

В частности, речь идет об Институте генетики и цитологии НАН. Сегодня на «Зялёным партале» появилось интервью с одной из сотрудниц — Надеждой Луцкович, бывшим секретарем приемной директора. Она подтверждает, что несколько человек написали заявления за свой счет под давлением.

Известно также, что коллеги-ученые из других организаций НАН, услышав про увольнения, захотели поддержать коллег-генетиков и в понедельник решили прийти в буфет на Академическую, 27. Но буфет в тот день закрыли. Ученые постояли у дверей с плакатами в обед и вернулись на работу.

Фотофакт: зачем буфет в Институте генетики, где обедают ученые, закрыли на обед?

Сегодня хотели тоже прийти, но в буфете, который работает с 10 до 16, вчера появилось такое объявление:

Фотофакт: зачем буфет в Институте генетики, где обедают ученые, закрыли на обед?

Что это было?

Как нам рассказала директор буфета, сегодня (ближе к концу дня) расписание уже заменили новым, и буфет работал без перерыва:

— Это была не наша инициатива, поймите. Сегодня девочка уже работала полный день, всех накормили.

Было ли это связано с протестами, Наталья Николаевна попросила не заставлять объясняться.

Директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси: я не против мирных пикетов

Надо сказать, что многие анонимно (и не анонимно) поддерживают директора института Руслана Шейко, который делает в нынешних условиях «что может». Например, в одном из чатов появилось такое сообщение от почти уволенного сотрудника: «Дорогие коллеги, спасибо за вашу поддержку и любовь. За предложение помощи в бытовом плане и по работе... Меня оставили в институте. Приказ порвали. Директор отстоял...»

Сам он так прокомментировал нам ситуацию:

— Никаких увольнений в связи с протестами у нас не было, все неправда. Что касается Надежды Луцкович — она написала заявление по собственному желанию, это не связано с выступлениями, вы что!

— То есть можно ученым выходить на мирные пикеты, вы не против?

— Нет. Но мирные, — добавил Руслан Шейко.

 
 
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Как известно, с 14 августа ученые НАН (не все, конечно) выходят на мирные (в ходе них никто не страдал) пикеты. Делают это дисциплинированные люди сугубо в обеденное...
 
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