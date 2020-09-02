В Беларуси продолжаются моральные пытки над жертвами насилия 9-11 августа

Источник материала: АФН

Белорусские силовые ведомства продолжают издеваться над гражданами, которые подверглись насилию, издевательствам и пыткам в период с 9-по 11 августа в районных управлениях внутренних дел и ЦИП на Окрестина.

Об этом свидетельствуют разрозненные сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Речь идет о запугивании и моральном давлении на пострадавших со стороны сотрудников Следственного комитета РБ.

В частности, при подаче в управления СК РБ заявлений и расследовании случаев насилия, на граждан, подающих заявления, в том числе и через адвокатов, автоматически заводятся уголовные дела по статье 193 (участие в массовых акция протеста). При этом, многие задержанные не являлись участниками протестных акций и были схвачены по дороге домой с работы, во время посещения магазина или кафе.

Данные факты подтверждает и правозащитное просветительско-социальное общественное объединение «Звено».

«Нам известно, что сотни людей обратились в Следственный комитет по факту незаконных задержаний, пыток и причинения телесных повреждений. Однако общественности до сих пор неизвестно ни об одном возбужденном уголовном деле по указанным фактам нарушения прав граждан. В то же время известны случаи, когда потерпевшие граждане после подачи таких заявлений становились подозреваемыми либо свидетелями по возбужденному делу о массовых беспорядках. Мы требуем прокомментировать данную ситуацию для общественности и гарантировать, что на потерпевших не оказывается давление», - говорится в обращении руководителя «Звена» Татьяны Гацура-Яворской на имя председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Также, говорится в обращении, сложилась ситуация, когда правоохранительные органы не подтверждают и не опровергают опубликованную в СМИ информацию, касающуюся конкретных фактов, а также не дают общую актуальную информацию о количестве задержанных, о количестве возбужденных против них уголовных дел, о количестве уголовных дел в отношении сотрудников и руководителей правоохранительных органов, о количестве уголовных дел в отношении фактов гибели людей, а также в отношении уголовных дел, возбужденных по заявлениям о пропаже людей.