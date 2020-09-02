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Фанаты в шоке. Роберт Дауни-младший уходит из Marvel

02.09.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В роли Тони Старка сложно представить другого актера, но Роберт Дауни-младший решил закончить сотрудничество с Marvel, сообщает Ladbible.

Фанаты в шоке. Роберт Дауни-младший уходит из Marvel
Фото: kinopoisk.ru

Еще в 2017 году Роберт заявлял, что во «Мстителях» Железный человек появится в последний раз. Сейчас Дауни-младший подтвердил, что больше не будет сниматься в этой роли.

Напомним, в последних «Мстителях» Железный человек умер. Фанаты надеялись, что он еще вернется, они не были готовы к такой новости, поскольку многим зрителям сложно представить Marvel без любимого актера.

Однако теперь Роберт официально подтвердил, что не вернется в роли Железного человека. Актер сказал, что не хочет выглядеть глупо в образе супергероя (в этом году ему исполнилось 55), поэтому завершает историю Тони Старка.

Кстати, а вот его ученик Том Холланд, напротив, сделал все возможное, чтобы остаться в этой киновселенной. Актер даже расплакался ради роли Человека-паука – здесь подробнее.

 

Люди в материале: Роберт Дауни-младший

 
 
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В роли Тони Старка сложно представить другого актера, но Роберт Дауни-младший решил закончить сотрудничество с Marvel, сообщает Ladbible. Фото: kinopoisk.ru Еще в 2017 году...
 
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