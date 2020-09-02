Не можете настроить проектную работу? Видеоурок по SCRUM

Источник материала: ProBusiness



Максим Якубович

Зачастую бизнес-проекты внутри компаний реализуются неэффективно — поскольку управляются хаотично и бессистемно. Эта проблема характерна для многих видов бизнеса. Решить ее призвана популярная философия управления проектами Agile, а одной из наиболее эффективных ее методологий сегодня считается SCRUM.

В рамках совместного проекта с «Битрикс24» и «Про бизнес» — «Среда для роста» — сооснователь компании «КейТуБи» Максим Якубович рассказывает про то, как работает методология SCRUM для бизнеса. Всего за 6 шагов Максим объясняет, как наладить работу над проектами, автоматизировать их и быстро вывести на результативность — на примере системы «Битрикс24».

Из ролика вы узнаете:

Какие роли должны отводиться руководителю, команде проекта и скрам-мастеру.

Что такое спринты, и чем они заканчиваются

Для чего нужны 5 видов совещаний в ходе проекта.

Какие задачи помогает решить kanban-доска.

Бонус: заполните форму и получите подборку из 5 лучших книг по методологии SCRUM и авторский урок Максима Якубовича «Фреймворк Scrum. Роли в Scrum».

Мы продолжаем совместный проект с «Битрикс24» — «Среда для роста». В рамках этого проекта эксперты делятся инструментами, которые помогут вам улучшить бизнес-процессы в разных направлениях. А придать им системности поможет «Битрикс24». Наши видеоуроки будут полезны всем вне зависимости, работаете вы в CRM-системе или нет.

Используйте среду для роста вместе с «Про бизнес» и «Битрикс24»!

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