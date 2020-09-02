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Не можете настроить проектную работу? Видеоурок по SCRUM
02.09.2020 17:41 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Зачастую бизнес-проекты внутри компаний реализуются неэффективно — поскольку управляются хаотично и бессистемно. Эта проблема характерна для многих видов бизнеса. Решить ее призвана популярная философия управления проектами Agile, а одной из наиболее эффективных ее методологий сегодня считается SCRUM.
В рамках совместного проекта с
Из ролика вы узнаете:
Мы продолжаем совместный проект с
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Зачастую бизнес-проекты внутри компаний реализуются неэффективно - поскольку управляются хаотично и бессистемно. Эта проблема характерна для многих видов...
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