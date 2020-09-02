|
За прошедшие сутки спасатели нашли трёх женщин, которые заблудились в лесу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли трех заблудившихся грибников.
Информация о первом инциденте поступила утром 1 сентября,
В обоих случаях женщины пошли собирать грибы и ягоды, но не смогли найти обратную дорогу. Для поиска пропавших были задействованы спасатели и сотрудники милиции.
Все трое были найдены, в медицинской помощи не нуждались.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли трех заблудившихся грибников. Информация о первом инциденте поступила утром 1 сентября, сообщает МЧС Беларуси. В лесу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)