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Сотрудники Гродненского мясокмбината требуют отставки Лукашенко, Ермошиной и новых выборов

02.09.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коллектив Гродненского мясокомбината обратился в Палату представителей, Генпрокуратуру и областной совет с рядом требований. Если они не будут выполнены, коллектив предприятия оставляет за собой право на забастовку. Под обращением подписалось 853 сотрудника. Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Среди требований, выдвинутых коллективом Гродненского мясокомбината, — соблюдение законодательства Беларуси, признание президентских выборов недействительными и проведение новых открытых выборов с прозрачным подсчетом голосов и присутствием международных наблюдателей, отставка Александра Лукашенко в связи с утратой доверия, а также главы ЦИК Лидии Ермошиной и главы МВД Юрия Караева.

Также работники требуют прекратить насилие в отношении граждан Беларуси, расследовать все случаи незаконного задержания и избиения людей, наказать виновных в фальсификациях во время выборов.

 
 
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Коллектив Гродненского мясокомбината обратился в Палату представителей, Генпрокуратуру и областной совет с рядом требований. Если они не будут выполнены,...
 
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